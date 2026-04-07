Николай Валуев, Александр Цыпкин, Сергей Боярский, Мария Грудина сыграют в спектакле «Обыкновенное чудо» в поддержку помогающей организации «Студия Да»

28 и 29 апреля в театре «Визави» покажут благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо». В постановке, доход с которой пойдет помогающей организации «Студия Да», сыграют не артисты театра, а известные люди Петербурга. На сцене среди прочих появятся спортсмен Николай Валуев, публицист Александр Цыпкин, художник Алексей Сергиенко, депутат Сергей Боярский и основательница курорта «Первая Линия» Мария Грудина.

Режиссером «Обыкновенного чуда» стал Павел Каштанов, который специализируется на работе с непрофессиональными актерами. Инициатором постановки стал фонд «Необыкновенное чудо», который 12 лет организует благотворительные спектакли. С 2025 года фонд реализует проект «НеАктеры», в рамках которого и пройдет новое представление с участием общественных деятелей.

Цель нового спектакля — помочь «Студии Да». Благотворительная организация создает мультфильмы и проводит арт-терапевтические занятия с людьми в вынужденной изоляции: с детьми и взрослыми в больницах, психоневрологических интернатах и социальных учреждениях. «Студии Да» нужно 2 248 000 рублей на работу до конца 2026 года и развитие арт‑центра на Васильевском острове — площадки для психологической поддержки и социализации.

Часть средств пойдет фонду медицинских решений «Не напрасно», в круг попечителей которого входит писатель Цыпкин. Организация готовит врачей в Высшей школы онкологии, развивает просветительский портал Profilaktika Media, проводит исследования факторов риска рака.

Начало спектаклей 28 и 29 апреля в 19:00. Билеты в продаже.

