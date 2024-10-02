18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Французский институт и Студия «Да» покажут современную анимацию стран Франкофонии в «Упасала-Цирке»

В рамках фестиваля Dessins Animés Fest состоятся не только смотры лучших полнометражных фильмов и короткого метра, но и мастер-классы для всех возрастов, встречи с состоявшимися аниматорами и выступление воспитанников цирка «ХобАриуты». Рассказываем подробности.

"Монстр", Jean-Claude Rozec
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Монстр", Jean-Claude Rozec

"Пожалуйста, не трогай", Capucine Gougelet
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Пожалуйста, не трогай", Capucine Gougelet

"Торнадо снаружи"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Торнадо снаружи"

"Двое друзей", Чернышева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Двое друзей", Чернышева

В рамках смотров современной анимации представят работы современных авторов из Франции, Швейцарии, Кипра, Монако и других стран на площадке «Упасала-Цирка». Программа Dessins Animés Fest разделена на две части — цикл событий для семейной аудитории (детей от 8 лет и подростков) 5 октября, а также авторскую анимацию для взрослых 6 октября. Все показы пройдут на языке оригинала с субтитрами, а мероприятия параллельной программы (участие бесплатное при наличии билета на любой показ) — на русском.

Кураторами события выступили режиссер-аниматор Саша Пивоварова, педагог и ведущая театрально-перформативных практик Маруся Полякова, еще один режиссер-аниматор Мария Дубровина, дизайнер Анна Михайленко. 

La Grotta dei Piccoli, Eric Reginaud
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

La Grotta dei Piccoli, Eric Reginaud

"Гений места", Adrien Merigeau
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Гений места", Adrien Merigeau

"Птичка Кики", Nicolas Bianco-Levrin и Julie Rembauville
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Птичка Кики", Nicolas Bianco-Levrin и Julie Rembauville 

"Быть сестрами", Clément Céard
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Быть сестрами", Clément Céard

5 октября фестиваль откроется смотрами короткометражных анимаций «Просто смешно» (где юмор встанет во главе угла!) и «Путь героя» (в пяти новеллах). После них можно будет поучаствовать в мастер-классах по рисованной анимации и предметному стоп-моушену «Жизнь вещей», в воркшопе по основам анимационной режиссуры для подростков, а также увидеть специальную программу от «Упасала-Цирка» «ХобАриуты» — спектакль, состоящий из танцевальных карикатур и музыкальной игры. Первый фестивальный день завершится показом полнометражного фильма «Запрещено собакам и итальянцам». 

"Жан", Marion Auvin
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Жан", Marion Auvin

"Главная арка", Camille Authouart
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

"Главная арка", Camille Authouart

Journal animé, Donato Sansone
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

Journal animé, Donato Sansone

Trona Pinnacles, Mathilde Parquet
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

Trona Pinnacles, Mathilde Parquet

Программу авторской анимации для взрослых 6 октября откроют три короткометражки: «Эффект наблюдателя», «Друг с другом» и «Игра с реальностью». Следом состоится творческая встреча с мультипликатором Константином Бронзитом. Вечер завершится смотром полнометражной картины «Ласточки Кабула».

0+/18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: