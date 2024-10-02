Французский институт и Студия «Да» покажут современную анимацию стран Франкофонии в «Упасала-Цирке»

В рамках смотров современной анимации представят работы современных авторов из Франции, Швейцарии, Кипра, Монако и других стран на площадке «Упасала-Цирка». Программа Dessins Animés Fest разделена на две части — цикл событий для семейной аудитории (детей от 8 лет и подростков) 5 октября, а также авторскую анимацию для взрослых 6 октября. Все показы пройдут на языке оригинала с субтитрами, а мероприятия параллельной программы (участие бесплатное при наличии билета на любой показ) — на русском.

Кураторами события выступили режиссер-аниматор Саша Пивоварова, педагог и ведущая театрально-перформативных практик Маруся Полякова, еще один режиссер-аниматор Мария Дубровина, дизайнер Анна Михайленко.