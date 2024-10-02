Французский институт и Студия «Да» покажут современную анимацию стран Франкофонии в «Упасала-Цирке»

В рамках фестиваля Dessins Animés Fest состоятся не только смотры лучших полнометражных фильмов и короткого метра, но и мастер-классы для всех возрастов, встречи с состоявшимися аниматорами и выступление воспитанников цирка «ХобАриуты». Рассказываем подробности.
В рамках смотров современной анимации представят работы современных авторов из Франции, Швейцарии, Кипра, Монако и других стран на площадке «Упасала-Цирка». Программа Dessins Animés Fest разделена на две части — цикл событий для семейной аудитории (детей от 8 лет и подростков) 5 октября, а также авторскую анимацию для взрослых 6 октября. Все показы пройдут на языке оригинала с субтитрами, а мероприятия параллельной программы (участие бесплатное при наличии билета на любой показ) — на русском.
Кураторами события выступили режиссер-аниматор Саша Пивоварова, педагог и ведущая театрально-перформативных практик Маруся Полякова, еще один режиссер-аниматор Мария Дубровина, дизайнер Анна Михайленко.
5 октября фестиваль откроется смотрами короткометражных анимаций «Просто смешно» (где юмор встанет во главе угла!) и «Путь героя» (в пяти новеллах). После них можно будет поучаствовать в мастер-классах по рисованной анимации и предметному стоп-моушену «Жизнь вещей», в воркшопе по основам анимационной режиссуры для подростков, а также увидеть специальную программу от «Упасала-Цирка» «ХобАриуты» — спектакль, состоящий из танцевальных карикатур и музыкальной игры. Первый фестивальный день завершится показом полнометражного фильма «Запрещено собакам и итальянцам».
Программу авторской анимации для взрослых 6 октября откроют три короткометражки: «Эффект наблюдателя», «Друг с другом» и «Игра с реальностью». Следом состоится творческая встреча с мультипликатором Константином Бронзитом. Вечер завершится смотром полнометражной картины «Ласточки Кабула».
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