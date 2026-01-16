Владимир Кехман ушел с поста худрука Михайловского театра

Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра после почти 19 лет работы. В Комитете по культуре подтвердили, что договор с Кехманом расторгнут по соглашению сторон. Он был назначен генеральным директором театра в мае 2007 года, в 2015 году занял пост художественного руководителя. В 2024 году на сцене театра Кехман дебютировал как режиссер, поставив оперу «Дама с камелиями», в 2025 году он выпустил оперы «Богема» и «Пиковая дама».

С 16 января исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра назначен Александр Соловьев. В феврале 2019 года он занял пост главного дирижера, а в июле 2022 года также стал музыкальным руководителем. Соловьев работает над большинством спектаклей текущего репертуара, а также выступает в качестве музыкального руководителя премьер.

Как дирижер Соловьев работал с Большим театром, Центром оперного пения Галины Вишневской и рядом оркестров, включая БСО имени П. И. Чайковского, РНО, НФОР, ГАСО имени Е. Ф. Светланова. С 2021 года преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (с 2023 года – профессор). В ноябре 2025 года удостоен премии «Онегин» в специальной номинации «Музыкальный руководитель».