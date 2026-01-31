Софья и Константин Эрнст, Сергей Безруков и Никита Кологривый: гости красной дорожки премии «Золотой орел 2025»

Абсолютным рекордсменом по количеству наград в 2025 году стал байопик «Пророк. История Александра Пушкина» дебютанта Феликса Умарова. Получив награду за лучшую режиссуру из рук Алексея Германа-младшего и поблагодарив съемочную команду, самый молодой в истории премии лауреат назвал работу над фильмом «авантюрой» и признался, что не надеялся на победу: «Как-то раз моя мама сказала: “Знаешь, вот фильм ты уже снял. Моя мечта — я бы хотела сидеть в зале и слушать, как ты получаешь какую-нибудь награду”. И вот мне посчастливилось, что сегодня в зале сидят мои родители. Мама, папа, придется придумать следующую мечту».

Статуэтки за лучшие роли второго плана также достались актерам из каста фильма — Ане Чиповской и Сергею Гилеву. Всего лента победила в семи номинациях, включая «Лучший сценарий» (Андрей Курганов и Василий Зоркий), «Лучшую работу художника-постановщика» (Алексей Падерин и Сергей Зайков), «Лучшую работу художника по костюмам» (Татьяна Патрахальцева) и «Лучшую работу звукорежиссера» (Алексей Самоделко).