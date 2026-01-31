Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Софья и Константин Эрнст, Сергей Безруков и Никита Кологривый: гости красной дорожки премии «Золотой орел 2025»

30 января в Первом павильоне столичного киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная церемония вручения статуэток XXIV премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Ведущими выступили актеры Юлия Пересильд и Милош Бикович.

Ольга Любимова и Светлана Дружинина

Ольга Любимова и Светлана Дружинина

Константин и Софья Эрнст в Dries Van Noten

Константин и Софья Эрнст в Dries Van Noten

Алексей Учитель
Алексей Учитель
Никита Михалков. Татьяна Михалкова
Никита Михалков, Татьяна Михалкова
Александр Адабашьян

Александр Адабашьян

Святослав Рогожан и Мила Ершова в Luspoyt и украшениях Mercury из коллекций Color и Classic

Святослав Рогожан и Мила Ершова в Luspoyt и украшениях Mercury из коллекций Color и Classic

Сергей Безруков, Никита Кологривый
Сергей Безруков, Никита Кологривый
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
Сергей Гилев

Сергей Гилев

Анна Чиповская. Павел Табаков
Анна Чиповская, Павел Табаков
Феликс Умаров

Феликс Умаров

Абсолютным рекордсменом по количеству наград в 2025 году стал байопик «Пророк. История Александра Пушкина» дебютанта Феликса Умарова. Получив награду за лучшую режиссуру из рук Алексея Германа-младшего и поблагодарив съемочную команду, самый молодой в истории премии лауреат назвал работу над фильмом «авантюрой» и признался, что не надеялся на победу: «Как-то раз моя мама сказала: “Знаешь, вот фильм ты уже снял. Моя мечта — я бы хотела сидеть в зале и слушать, как ты получаешь какую-нибудь награду”. И вот мне посчастливилось, что сегодня в зале сидят мои родители. Мама, папа, придется придумать следующую мечту».

Статуэтки за лучшие роли второго плана также достались актерам из каста фильма — Ане Чиповской и Сергею Гилеву. Всего лента победила в семи номинациях, включая «Лучший сценарий» (Андрей Курганов и Василий Зоркий), «Лучшую работу художника-постановщика» (Алексей Падерин и Сергей Зайков), «Лучшую работу художника по костюмам» (Татьяна Патрахальцева) и «Лучшую работу звукорежиссера» (Алексей Самоделко).

Феликс Умаров

Феликс Умаров

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Анна Чиповская в черном брючный костюме Maison Bohemique с серьгами и браслетами Mercury из золота с бриллиантами коллекции Classic.

Анна Чиповская в черном брючный костюме Maison Bohemique с серьгами и браслетами Mercury из золота с бриллиантами коллекции Classic.

Татьяна Михалкова в Rich&Naked, серьгах и браслете Mercury Classic

Татьяна Михалкова в Rich&Naked, серьгах и браслете Mercury Classic

Ольга Лерман, Святослав Рогожан и Мила Ершова

Ольга Лерман, Святослав Рогожан и Мила Ершова

Александра Ребенок в Yana и колье с серьгами Mercury Classic

Александра Ребенок в Yana и колье с серьгами Mercury Classic

Анна Матисон

Анна Матисон

Федор Федотов. Тина Стойилкович, Любовь Константинова
Федор Федотов, Тина Стойилкович, Любовь Константинова
Екатерина Климова со статуэткой «Лучшая женская роль второго плана на ТВ» в платье Edem, украшениях Mercury Classic: браслете Utopia Aqua, колье и

Екатерина Климова со статуэткой «Лучшая женская роль второго плана на ТВ» в платье Edem, украшениях Mercury Classic: браслете Utopia Aqua, колье и серьгах

Анна Банщикова в украшениях Mercury Classic

Анна Банщикова в украшениях Mercury Classic

Екатерина и Александр Стриженовы

Екатерина и Александр Стриженовы

Алексей Гуськов, Анастасия Климова, Нурбек Эген и Антон Златопольский

Алексей Гуськов, Анастасия Климова, Нурбек Эген и Антон Златопольский

Главным фильмом года была названа военная драма «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Картина была отмечена в шести номинациях, включая награду за лучшую мужскую роль, которую разделили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Среди других победителей — Елена Лядова, признанная лучшей актрисой за роль в фильме «Первый на Олимпе», и сериал «Атом», победивший в телевизионных номинациях. Почетный приз «За вклад в кинематограф» получил Александр Адабашьян, который с характерной скромностью назвал свою награду «геронтологической».

Софья Эрнст, Александра Ребенок
Софья Эрнст, Александра Ребенок
Артем Михалков

Артем Михалков

Любовь Константинова и Екатерина Климова

Любовь Константинова и Екатерина Климова

Ольга Лерман, Анна Матисон и Алексей Учитель

Ольга Лерман, Анна Матисон и Алексей Учитель

Александра Урсуляк в Edem в украшениях Mercury Classic

Александра Урсуляк в Edem в украшениях Mercury Classic

Любовь Толкалина и Мария Кончаловского

Любовь Толкалина и Мария Кончаловского 

Андрей Мерзликин

Андрей Мерзликин

Арсен Аристакесян

Арсен Аристакесян

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева

Станислав Соколов

Станислав Соколов

В минувшую пятницу на красной дорожке «Мосфильма» собрались звезды первого ряда: Никита и Татьяна Михалковы, Константин и Софья Эрнст, Сергей Безруков с Анной Матисон, а также Сергей Гилев, Анна Чиповская, Алексей Учитель и Алексей Герман-младший. Среди гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, Андрей Мерзликин и Александра Урсуляк. Особое внимание привлекли Святослав Рогожан и Мила Ершова, впервые появившиеся на публике после объявления о беременности.

Ольга Лерман в серьгах Mercury Classic

Ольга Лерман в серьгах Mercury Classic

Светлана Музыченко

Светлана Музыченко

Анна Александрова в Loro Piana, серьгах и браслетах Mercury Classic

Анна Александрова в Loro Piana, серьгах и браслетах Mercury Classic

Мария Кончаловская в Alena Akhmadullina и украшениях Mercury Classic

Мария Кончаловская в Alena Akhmadullina и украшениях Mercury Classic

Анастасия Климова

Анастасия Климова

Дарья и Артем Михалковы

Дарья и Артем Михалковы

Рената Пиотровски в платье Alena Akhmadullina и украшениях Mercury Classic

Рената Пиотровски в платье Alena Akhmadullina и украшениях Mercury Classic

Любовь Толкалина в комплекте Alena Akhmadullina и украшениях Mercury Classic

Любовь Толкалина в комплекте Alena Akhmadullina и украшениях Mercury Classic

Любовь Константинова в украшениях Mercury Flower

Любовь Константинова в украшениях Mercury Flower

Петр Ануров с супругой

Петр Ануров с супругой

По традиции 40 статуэток для церемонии изготовила ювелирная компания Mercury, официальный партнер премии с 2016 года. Фигурка золотого орла выполнена из позолоченного серебра, а постамент — из редкого двухцветного итальянского мрамора с золотым логотипом бренда и инкрустацией бриллианта.

Люди:
Никита Кологривый, Софья Эрнст, Александра Ребенок Федор Федотов, Алексей Герман-младший, Алексей Учитель, Сергей Безруков, Никита Михалков, Анна Чиповская

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: