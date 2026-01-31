Софья и Константин Эрнст, Сергей Безруков и Никита Кологривый: гости красной дорожки премии «Золотой орел 2025»

30 января в Первом павильоне столичного киноконцерна «Мосфильм» состоялась торжественная церемония вручения статуэток XXIV премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Ведущими выступили актеры Юлия Пересильд и Милош Бикович.
Абсолютным рекордсменом по количеству наград в 2025 году стал байопик «Пророк. История Александра Пушкина» дебютанта Феликса Умарова. Получив награду за лучшую режиссуру из рук Алексея Германа-младшего и поблагодарив съемочную команду, самый молодой в истории премии лауреат назвал работу над фильмом «авантюрой» и признался, что не надеялся на победу: «Как-то раз моя мама сказала: “Знаешь, вот фильм ты уже снял. Моя мечта — я бы хотела сидеть в зале и слушать, как ты получаешь какую-нибудь награду”. И вот мне посчастливилось, что сегодня в зале сидят мои родители. Мама, папа, придется придумать следующую мечту».
Статуэтки за лучшие роли второго плана также достались актерам из каста фильма — Ане Чиповской и Сергею Гилеву. Всего лента победила в семи номинациях, включая «Лучший сценарий» (Андрей Курганов и Василий Зоркий), «Лучшую работу художника-постановщика» (Алексей Падерин и Сергей Зайков), «Лучшую работу художника по костюмам» (Татьяна Патрахальцева) и «Лучшую работу звукорежиссера» (Алексей Самоделко).
Главным фильмом года была названа военная драма «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Картина была отмечена в шести номинациях, включая награду за лучшую мужскую роль, которую разделили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.
Среди других победителей — Елена Лядова, признанная лучшей актрисой за роль в фильме «Первый на Олимпе», и сериал «Атом», победивший в телевизионных номинациях. Почетный приз «За вклад в кинематограф» получил Александр Адабашьян, который с характерной скромностью назвал свою награду «геронтологической».
В минувшую пятницу на красной дорожке «Мосфильма» собрались звезды первого ряда: Никита и Татьяна Михалковы, Константин и Софья Эрнст, Сергей Безруков с Анной Матисон, а также Сергей Гилев, Анна Чиповская, Алексей Учитель и Алексей Герман-младший. Среди гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, Андрей Мерзликин и Александра Урсуляк. Особое внимание привлекли Святослав Рогожан и Мила Ершова, впервые появившиеся на публике после объявления о беременности.
По традиции 40 статуэток для церемонии изготовила ювелирная компания Mercury, официальный партнер премии с 2016 года. Фигурка золотого орла выполнена из позолоченного серебра, а постамент — из редкого двухцветного итальянского мрамора с золотым логотипом бренда и инкрустацией бриллианта.
