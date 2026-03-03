«Время колокольчиков» Mader Nort, документальный стендап и моноспектакль памяти Дрейдена: в Театральном музее отметят Международный день театра

28 марта в Театральном музее состоится девятый ежегодный фестиваль «Весь день — театр», приуроченный к Международному дню театра. Праздничный марафон охватит пять театральных показов, две экскурсии и концерт мультижанрового музыкального коллектива Mader Nort.

В театральную часть фестиваля войдут эскизы спектаклей «Вера. Последний "Бой бабочек"» Евгения Авраменко, «Ваца» Юлии Паниной (о Вацлаве Нижинском!), «Наследили здесь!» Ксении Пещик, а также «Гвоздь. Возвращение утраченного» Анны Бесчастновой, посвященный памяти артиста Сергея Дрейдена. Завершит игровую секцию творческий вечер Ангелины Засенцевой «Ничего святого».

ПРОГРАММА

12:00 и 15:30 Экскурсия-перформанс по выставке «Пьер и Сильфиды»

«Пьер и Сильфиды» — масштабная выставка с артефактами из архива французского танцовщика и балетмейстера Пьера Лакотта и его бессмертной музы Гилен Тесмар. В основе экспозиции — личная коллекция хореографа, переданная в дар музею. Ее впервые показывают широкой публике.

Экспозиция погружает в мир «Белого балета», рассказывает о творческом пути мастера и его музы, а также отражает панораму западноевропейского балетного искусства XVIII–XIX веков. Лакотт стал известен благодаря реконструкциям старинных балетов XIX века. Его самая известная работа — новое прочтение символа эпохи романтизма, балета «Сильфида».

12:00 и 15:30 Эскиз спектакля «Вера. Последний «Бой бабочек»

Режиссер Евгений Авраменко представит постановку, посвященную актрисе Вере Комиссаржевской. Действие происходит в экспозиции Театрального музея, где выставлены вещи Веры Федоровны. Спектакль построен как ассоциативно-рваный монолог, который исполняет актриса Яна Савицкая. Действие освещает ключевые события в жизни Комиссаржевской: от дебюта на сцене Александринки в спектакле «Бой бабочек», где она сыграла Рози, до последнего спектакля, сыгранного на роковых гастролях в Ташкенте. Художник спектакля — Юрий Сучков. За музыкальное оформление отвечал Владимир Розанов.

13:00 Эскиз спектакля «Ваца»

Постановка Юлии Паниной рассказывает об основоположнике мужского танца XX века Вацлаве Нижинском. Спектакль основан на письмах, воспоминаниях и биографических вариациях танцовщика. Образ Вацлава Нижинского представят артисты Константин Гаехо и Богдан Саенко. Хореограф — Полина Артемьева.

14:30 Эскиз спектакля «Наследили здесь!»

Работа Ксении Пещик основана на реальных событиях. Повествование спектакля-призрака ведется от лица Федосьи Дементьевны Барулиной, которая работала в Театральном музее уборщицей и какое-то время после смерти директоров в блокадные годы охраняла наследие музея. Персонаж уборщицы-хранительницы становится мифическим: каждый ее рабочий день начинается и заканчивается одинаково, но за бытовыми действиями стоит вся история музея и людей, которые здесь когда-то работали или бывали.

17:30 Эскиз моноспектакля «Гвоздь. Возвращение утраченного»

Постановка Анны Бесчастновой посвящена памяти Сергея Дрейдена. Спектакль основан на импровизационном тексте из его моноспектакля «Немая сцена», впервые поставленного в Театральном музее; на статьях и воспоминаниях Дрейдена и о нем, прямой речи из интервью, фразах героев из спектаклей и фильмов. Образ артиста представят средствами актерской игры и кукольного театра.

18:30 Документальный стендап «Ничего святого»

Творческий вечер Ангелины Засенцевой отсылает к ее неоконченной пьесе. В процессе работы над своим текстом Ангелина увидела автофикшн про парня-подростка, который тоже называется «Ничего святого». В постановке она соединила свои переживания с историей о книжном герое и его отношениях с отчимом.

20:30 Концерт-манифест Mader Nort «Время колокольчиков»

Вместо сладкого декадентства и бесконечной тоски по великим гениям прошедших эпох андеграундный академический коллектив Mader Nort представляет сочинения современных композиторов. Название «Время колокольчиков» перекликается (помимо песни Александра Башлачева) с композицией, которую Mader Nort записали для альбома «Выборка Выборга».

Фестиваль пройдет 28 марта с 12:00 до 22:00 на Зодчего Росси, 2А. Билеты в продаже.

12+