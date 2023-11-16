«Театральный проект 27» выдаст «Ключ от 505-й» — рок-спектакль о проблемах современного подростка

Режиссер Дмитрий Мульков, чей спектакль «Простаковы» в Кемеровском театре драмы вошел в лонг-лист «Золотой маски», показывает, что энергия подросткового протеста не разрушительна, а даже наоборот созидательна — если не порицается и находит поддержку у взрослых.
«Ключ от 505-й» — это музыкально-сценический рассказ про взросление и проблемы, с которыми сталкиваются школьники в старших классах: обретение самостоятельности, поиск собственного голоса, протест против старшего поколения, вечная тема отцов и детей. При этом лейтмотивом постановки остается история поисков. Поиска формы искусства, которая позволит проявиться гению таланта. Поиска круга единомышленников, которые станут той самой силой, дающей энергию смелости и готовности идти за мечтой. И главного поиска жизни каждого человека — самого себя.
«Это все «ключ от 505-й»... или от сердца зрителя. Тут уже решать каждому конкретному ребенку, который уже завтра войдет в этот мир — повзрослевшим, но с неизменной музыкой внутри», — отмечают в «Театральном проекте 27».
Роли в школьной драме о бунте, поставленной режиссером Дмитрием Мульковым по тексту Лары Бессмертной, исполняют Алесь Снопковский, Игорь Головин, Егор Строков, Любовь Яковлева и Антонина Введенская. Художником-постановщиком и автором костюмов выступил Оганес Айрапетян, видеохудожником Андрей Платонов, композиторами — Дмитрий Мульков в соавторстве с Андреем Платоновым.
Режиссер — о спектакле «Ключ от 505-й»:
Мне хочется поддержать подростков, которые сталкиваются с трудностями в ежедневном столкновении с образовательной системой, с выполнением навязываемых, порой совершенно бессмысленных правил, с давлением со стороны учителей, с необходимостью подчиняться и соответствовать определенным нормам (как внешним, так и внутренним), с убийственной скукой и нетворческой рутиной обучения, специально организованной для воспитания послушной и не умеющей критически мыслить массы (за место поддержки индивидуальности в каждом). Мне хочется вдохновить подростков на инициативу снизу, на творческий протест, зарядить их энергией к тому чтобы делать что-то (в том числе играть рок-музыку, собирать группу).
Премьерные показы спектакля «Ключ от 505-й» состоится 2 декабря в 16:00 и 20:00 на сцене площадки «Скороход» на Московском проспекте, 107, корпус 5. После второго спектакля пройдет обсуждение с театральным педагогом.
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