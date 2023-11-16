«Театральный проект 27» выдаст «Ключ от 505-й» — рок-спектакль о проблемах современного подростка

«Ключ от 505-й» — это музыкально-сценический рассказ про взросление и проблемы, с которыми сталкиваются школьники в старших классах: обретение самостоятельности, поиск собственного голоса, протест против старшего поколения, вечная тема отцов и детей. При этом лейтмотивом постановки остается история поисков. Поиска формы искусства, которая позволит проявиться гению таланта. Поиска круга единомышленников, которые станут той самой силой, дающей энергию смелости и готовности идти за мечтой. И главного поиска жизни каждого человека — самого себя.

«Это все «ключ от 505-й»... или от сердца зрителя. Тут уже решать каждому конкретному ребенку, который уже завтра войдет в этот мир — повзрослевшим, но с неизменной музыкой внутри», — отмечают в «Театральном проекте 27».