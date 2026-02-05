Андрей Могучий расскажет Льву Лурье о своем Петербурге

Беседа режиссера «Холопов» с историком состоится 27 февраля.
В рамках проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» Дом культуры Льва Лурье проводит публичные беседы с харизматичными петербуржцами об их воспоминаниях, связанных с городом. Очередным гостем программы станет бывший худрук БДТ, постановщик спектакля-хита «Холопы» Андрей Могучий. 27 февраля разговор с ним проведет историк Лев Лурье. Модерирует встречу директор Александринского театра Александр Малич.
Детство на Комаровской даче, несколько лет родительских командировок на Кубе и в Монголии, возвращение в Ленинград и 107-я школа у Финляндского вокзала, ЛИАП и волейбольные соревнования, театральная студия в общежитии на Ржевке и тусовки на Пушкинской, 10, Балтийский дом, Александринский театр и БДТ — эти места памяти собираются обсудить спикеры. В историях Могучего фигурируют Тимур Новиков, Вячеслав Полунин, Олег Каравайчук, наследие Андрея Белого и Александра Блока.
Со Львом Лурье режиссер поговорит о том, какое влияние оказал на него Петербург, как город формировал его мироощущение через ставшую феноменом особую ленинградскую культуру, важные места, людей, события и впечатления. Вечер пройдет в формате диалога, но зрители смогут отправить свои вопросы заранее.
Сбор гостей начнется в 19:00, а сама беседа — в 19:30 в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» (Невский, 57). Билеты на мероприятие в продаже на сайте ДК Лурье.
18+
Комментарии (0)