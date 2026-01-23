Премьера! В Мариинском-2 представят оперу «Идоменей, царь Критский» к 270-летию Моцарта

Первый спектакль 30 января. Дирижирует Валерий Гергиев.
Мариинский театр запустил серию спектаклей «Моцарт — 270» к юбилею со дня рождения композитора. В ближайшие недели на площадках театра исполнят Концертную симфонию и Симфонию № 40, комедии «Директор театра» и «Похищение из сераля», Реквием и оперу «Дон Жуан».
К представлениям в память о Моцарте приурочили премьеру оперы «Идоменей, царь Критский» в постановке Романа Кочержевского. 30 января спектакль покажут в Мариинском-2.
Музыкальная основа спектакля — трехактная опера Моцарта на либретто Джамбаттисты Вареско. По сюжету критский царь Идоменей попал в сильный шторм и пообещал богу моря Нептуну при благополучном возвращении домой принести ему в жертву первого человека, которого встретит на берегу. Античную историю уже ставила на сцене Мариинки Александра Взятышева.
Роман Кочержевский ранее режиссировал «Записки молодого человека» (по роману Михаила Агеева «Роман с кокаином»), ставил «Недоросль» в Театре имени Ленсовета. Как сообщают в пресс-службе театра, «Идоменей» в интерпретации Кочержевского выделяется мультимедийными эффектами.
За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев. Состав исполнителей объявят позже.
Начало оперы 30 января в 19:00. Билеты в продаже на сайте театра. Следующие премьерные показы пройдут 2 и 28 февраля.
