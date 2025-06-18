Билеты на какие места лучше покупать в Мариинский и Александринский театры, БДТ и МДТ? Все лайфхаки — в нашем гиде

В Петербурге больше сотни исторических и современных театров — с разной геометрией залов и вместимостью. Как не прогадать при выборе билета, чтобы наслаждаться действием, а не затылком соседа на кресле перед вами? Собака.ru обратилась за советами к театральным обозревателям Галине Дворянкиной, Ольге Угаровой и Марии Скударновой. Все лайфхаки — в практичном гиде!
Зал Александринского театра
Александринский театр
Историческая сцена. Безошибочный выбор — места за креслами (особенно актуально — для балетов театра Эйфмана!). Их часто пугаются, но не стоит: это удобные скамейки, обитые бархатом. Отсюда открывается идеальный обзор, а цена билетов ощутимо ниже, чем, например, в Царской ложе.
Если предпочитаете партер, обратите внимание на 2-8 ряды (лучше видимость и больше пространства). Еще отличные варианты: первый ряд Царской, лож первого и второго ярусов, а также 8-16 бельэтажа.
Новая сцена. В современном здании практически невозможно прогадать с билетами. Если вы хотите наблюдать за мимикой и костюмами актеров или танцовщиков — покупайте первые ряды. Если больше цените рисунок и композицию спектакля — занимайте дальние. Самые удачные места, конечно, ближе к центру.
Зал Мариинского театра
Мариинский театр
Историческая сцена. Фавориты — первый ряд в ложах бенуара, бельэтажа и первого яруса. Театральные обозреватели гарантируют: балет лучше смотреть издалека.
Если же вы приходите послушать оперу, помните — лучший звук в середине партера. В целом, в партере небольшой угол наклона, поэтому видимость зависит от удачи и роста зрителя на кресле перед вами. Кстати, не удивляйтесь: в Мариинке есть нулевые, они же литерные, ряды партера (для тех, кто больше любит изучать детали). Оптимальный вариант: 13 ряд — перед ним проход, и никто не будет загораживать вам сцену. Из боковых мест подойдут 5 и 26 на 1-8 рядах.
Какие билеты точно не стоит покупать? Вторые ряды лож. Там нет подъема, а значит вы гарантированно будете разглядывать затылки других зрителей. Парадоксально, но третий ряд тех же лож находится на небольшой ступеньке, то есть за меньшие деньги можно получить неплохой обзор.
Также не рекомендуют 22-25 места на балконе над Ложей Д — ее золотой декор перекрывает сцену.
Мариинский-2. Отличная видимость с любого места.
Концертный зал. Здесь круговая сцена, если не хотите, чтобы артисты стояли к вам спиной, выбирайте партер.
Зал БДТ
БДТ
Основная сцена. Обратите внимание на первый ряд лож бенуара или ближайший партер (1-7 ряды) — в зале достаточно небольшой подъем, поэтому обзор зависит от того, насколько высокие соседи окажутся перед вами. А для смотра балета лучше всего подойдут места за креслами (да-да, в БДТ они тоже есть).
Каменноостровский театр. Отличная видимость практически из любой точки. На ярусах лучше брать первый ряд, а еще стоит иметь в виду, что из крайних лож может быть не виден угол сцены.
Зал МДТ
МДТ
Основная сцена. Лучший обзор открывается с мест у центрального прохода на 3-10 рядах партера. Если хочется наблюдать за спектаклем с высоты, подойдет первый ряд балкона или места у перил в ложах «А» и «Б».
Камерная сцена. Небольшой зал-трансформер, в котором расположение кресел меняется в зависимости от постановки — здесь хорошая видимость из любого угла.
Зал Михайловского театра
Михайловский театр
Не покупайте билеты в боковые ложи: спектакль не получится полноценно рассмотреть даже с первого ряда. Лучше выбирать места по центру — и в партере, и в ложах. Идеальный вариант для тех, кто любит изучать детали, ложи «А» и «Б», а также первый ряд первой и 14-й ложи (бонус: вы будете сидеть прямо над оркестром!).
Зал театра им. Ленсовета
Театр им. Ленсовета
Подъем в партере совсем небольшой, поэтому обратите внимание на места у центрального прохода в 1-6 рядах. Если предпочитаете ложу, выбирайте первый и второй ряды (и обязательно берите бинокль!).
Спектакль «Как хорошо мы плохо жили» в Невидимом театре
Камерные независимые театры
В менее крупных театрах, как правило, не больше десяти рядов, расположение сцены меняется от спектакля к спектаклю, а также встречается свободная рассадка. Чаще всего работает лайфхак: не брать последние ряды и места с краю, но на большинстве площадок даже с них отлично видно артистов. Поэтому имеет смысл лично уточнять в группах театров в соцсетях, есть ли какие-то советы по конкретному спектаклю.
Например, в «Невидимом театре» есть уличная постановка «Как хорошо мы плохо жили». На ней предусмотрены стулья, но зрители чаще предпочитают стоять, так как спектакль похож на концерт. А в «Камерном театре Малыщицкого» сцена на постановке «Крум» состоит из двух зеркальных «квартир», и зрители (в зависимости от рассадки) находятся буквально в разных пространствах. То есть те, кто справа, увидят только происходящее на их стороне и наоборот. А если купить билет по центру, оценить происходящее можно в обеих «квартирах» сразу.
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