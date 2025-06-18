Билеты на какие места лучше покупать в Мариинский и Александринский театры, БДТ и МДТ? Все лайфхаки — в нашем гиде

Александринский театр

Историческая сцена. Безошибочный выбор — места за креслами (особенно актуально — для балетов театра Эйфмана!). Их часто пугаются, но не стоит: это удобные скамейки, обитые бархатом. Отсюда открывается идеальный обзор, а цена билетов ощутимо ниже, чем, например, в Царской ложе.

Если предпочитаете партер, обратите внимание на 2-8 ряды (лучше видимость и больше пространства). Еще отличные варианты: первый ряд Царской, лож первого и второго ярусов, а также 8-16 бельэтажа.

Новая сцена. В современном здании практически невозможно прогадать с билетами. Если вы хотите наблюдать за мимикой и костюмами актеров или танцовщиков — покупайте первые ряды. Если больше цените рисунок и композицию спектакля — занимайте дальние. Самые удачные места, конечно, ближе к центру.