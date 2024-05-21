Федор Федотов сыграет Митрофанушку в спектакле Романа Кочержевского «Недоросль»

Премьера постановки по одноименной пьесе Фонвизина состоится в Театре имени Ленсовета. Школьную классику адаптируют для взрослой аудитории, освещая социальные проблемы и подсвечивая актуальных для современности героев. Бывший профессиональный хоккеист, а ныне интеллигентный театрал и киноактер, как раз избавившийся от амплуа положительного героя, сыграет главного протагониста комедии.
Премьера спектакля постановщика Романа Кочержевского состоится 25 и 26 мая в Театре имени Ленсовета. Помимо Федора Федотова, который в третий раз играет в спектакле репертуара театра, в роли Митрофанушки на сцену выйдут: Александра Новикова, Ольга Муравицкая, Олег Сенченко, Александр Крымов, Евгений Филатов, Виктория Волохова, Максим Сапранов и Иван Шевченко.
Сам Федотов отмечает, что герой повести Фонвизина — это его точная копия: «Такой хоккеист-дубинушка, который случайно попал в компанию прекрасных артистов. А так дурак дураком, ни при родителях будет сказано!».
«Вся классика — про любовь, и наш спектакль, конечно, о любви. — О любви несбывшейся; о любви, которая пробивается, несмотря на все злодеяния; об очень странной, нездоровой, но понятной (сегодня особенно, в эпоху глобальной „психологизации“) любви матери и сына, родителей к своему ребёнку… Любовь и есть мотивировка многих поступков наших героев. А что касается сложного языка пьесы Фонвизина — я думаю, для всех это, что называется, вызов: попробовать заговорить, а главное, начать думать таким языком. И, безусловно, для этого нужен особый театральный, жанровый ход», — говорит Федотов.
Режиссер:
История человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы на более высокой скорости. И слова Дениса Ивановича Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии «Недоросль», несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно. В рукописном журнале «Друг честных людей, или Стародум» с подзаголовком «периодическое сочинение, посвященное истине» Фонвизин, продолжая развивать темы своей искромётной комедии, пишет: «Философы и нравоучители исписали многие стопы бумаги о науке жить счастливо; но видно, что они прямого пути к счастию не знали, ибо сами жили почти в бедности, то есть несчастно. Правда, что некоторые из них нажили великие богатства, но они в жизни своей поступали совсем иначе, нежели писали. И кто знает, не с умыслу ли они преподавали людям ложные правила к счастию, дабы одним им пользоваться философским камнем.
Премьера постановки Романа Кочержевского «Недоросль» состоится 25 и 26 мая в Театре имени Ленсовета на Владимирский проспекте, 12.
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