Федор Федотов сыграет Митрофанушку в спектакле Романа Кочержевского «Недоросль»

Премьера спектакля постановщика Романа Кочержевского состоится 25 и 26 мая в Театре имени Ленсовета. Помимо Федора Федотова, который в третий раз играет в спектакле репертуара театра, в роли Митрофанушки на сцену выйдут: Александра Новикова, Ольга Муравицкая, Олег Сенченко, Александр Крымов, Евгений Филатов, Виктория Волохова, Максим Сапранов и Иван Шевченко.

Сам Федотов отмечает, что герой повести Фонвизина — это его точная копия: «Такой хоккеист-дубинушка, который случайно попал в компанию прекрасных артистов. А так дурак дураком, ни при родителях будет сказано!».

«Вся классика — про любовь, и наш спектакль, конечно, о любви. — О любви несбывшейся; о любви, которая пробивается, несмотря на все злодеяния; об очень странной, нездоровой, но понятной (сегодня особенно, в эпоху глобальной „психологизации“) любви матери и сына, родителей к своему ребёнку… Любовь и есть мотивировка многих поступков наших героев. А что касается сложного языка пьесы Фонвизина — я думаю, для всех это, что называется, вызов: попробовать заговорить, а главное, начать думать таким языком. И, безусловно, для этого нужен особый театральный, жанровый ход», — говорит Федотов.