Театр юных зрителей покажет пьесу «Старший сын» в постановке Сусанны Цирюк

В новой постановке главный режиссер театра Сусанна Цирюк представляет авторское прочтение советской комедии о полковнике в отставке Андрее Сарафанове. Сусанна Цирюк — многократный победитель и лауреат высших театральных премий, в том числе «Золотой маски», академик, член жюри фестиваля «Музыкальное сердце театра». На сцене ТЮЗа она ставила спектакли «Алые паруса» и «Маскарад».

«Старший сын» — история о любви, уязвимости человеческих чувств, ответственности за себя и за близких людей. Первую постановку показали 18 ноября 1969 года в Иркутском драматическом театре. По мотивам пьесы выходил фильм с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским. В ноябре 2025 года состоялась премьера «Старшего сына» в Театре им. Ленсовета.