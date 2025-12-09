Актриса-символ Петербурга Алиса Фрейндлих выступит с творческим вечером на сцене Театра Ленсовета

17 января в Театральной гостиной «Персона» Ленсовета состоится творческая встреча с актрисой Алисой Фрейндлих. Артистка выступит с полуторачасовым монологом «Мой путь».

В его основу легла биография самой Фрейндлих: ее блокадное детство, история семьи, служение в Театре имени Ленсовета и работа с режиссером Игорем Владимировым, отношения с партнерами по сцене и кино. Выступление дополнит видеоряд с фрагментами из картин и постановок с актрисой, а также архивными кадрами.

В завершение вечера актриса ответит на вопросы из зала.

Напомним, ко дню рождения Алисы Бруновны Собака.ru поговорила с коллегами и друзьями артистки о том, как они встретили ее впервые и почему Фрейндлих — резонанс с божественной красотой этого мира, королева пунктуальности и дисциплины, а еще воплощение гордости, благородства и любви.

16+