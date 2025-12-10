Дмитрий Крестьянкин ставит повесть «Типа я» Ислама Ханипаева на сцене Театра «Драм.Площадка»

Режиссер адаптирует современный текст и показывает трогательную историю взросления, поиска себя и преодоления травмы.
13 и 14 декабря на сцене Театра «Драм.Площадка» пройдут премьерные показы спектакля «Типа я» в постановке худрука «Плохого театра» и режиссера театральной рейв-сенсации «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина. В литературной основе — одноименная дебютная повесть дагестанского сценариста и режиссера Ислама Ханипаева. История показана через детское восприятие восьмилетнего махачкалинца Артура, который переживает потерю матери и школьный буллинг. В попытке обрести опору мальчик обретает воображаемого друга Али и отправляется на поиски отца.
Премьеру представят артисты Ксения Пономарева-Бородина (Мама), Вячеслав Пискунов (Артур), Станислав Шапкин (Али, дядя, папа), Галина Денисенко (Румина), Ольга Турчак (Амина), Роман Еникеев (Расул). Визуальное решение собрано художником-постановщиком Александрой Мошурой, а световое — Евгением Киуру.
Режиссер:
В повести мне очень понравилось двоемирие. Реальность, в которой существует Артур и его детское восприятие этой реальности, через Крутого Али. Наивное, очень точно подмеченное автором, желание ребенка быть крутым. И понимание этой крутости, как необходимость быть сильным и злым. Очень трогательно «оттаивание» этого мировосприятия и понимание того, что ты на самом деле любим. Принятие реальности, не смотря на ее жестокость и травмирующий опыт. И как результат прощение. Вообще прощение, это очень сложная вещь и хочется сохранить или «растопить» в себе себя-ребенка, который способен прощать даже тех, кто сделал тебе очень больно.
12+
