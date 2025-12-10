Дмитрий Крестьянкин ставит повесть «Типа я» Ислама Ханипаева на сцене Театра «Драм.Площадка»

Дмитрий Крестьянкин

Режиссер:

В повести мне очень понравилось двоемирие. Реальность, в которой существует Артур и его детское восприятие этой реальности, через Крутого Али. Наивное, очень точно подмеченное автором, желание ребенка быть крутым. И понимание этой крутости, как необходимость быть сильным и злым. Очень трогательно «оттаивание» этого мировосприятия и понимание того, что ты на самом деле любим. Принятие реальности, не смотря на ее жестокость и травмирующий опыт. И как результат прощение. Вообще прощение, это очень сложная вещь и хочется сохранить или «растопить» в себе себя-ребенка, который способен прощать даже тех, кто сделал тебе очень больно.