Лаборатории Новых Медиа Александринки — 10 лет! Празднуем с премьерами, смотром архивов и DJ-сетом

Праздничный вечер покажет, как из творческой лаборатории проект вырос в актуальное Art&Science комьюнити.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

13 декабря на Новой сцене Александринского театра состоится юбилейный вечер в честь 10-летия «Лаборатории новых медиа».

Программа откроется ретроспективой ключевых проектов лаборатории: спектаклей «Нейроинтегрум» и «Робот Костя», фестиваля «Acousmonium», перформансов «Темные века», «Оркестр насекомых: рой» и архивных записей периода изоляции. Вход на события свободный, но по регистрации.

В Черном зале покажут премьеру «Миф о Прометее» — перформанс о диалоге с технологическим будущим в постановке Серафимы Томошевской, Ольги Шабатуры, Антона Шанихина и Анастасии Брюхановой (Anastasia Blur) на сцене представит Николай Белин. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

Праздничный лайн-ап завершится специальной программой — показом перформанса «Un:fade / Неувядаемый» режиссеров Мару Бородинчика и Дмитрия Масаидова и и live-сетом Mert Bindebir — саунд-художника из Турции. 

