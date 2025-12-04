Лаборатории Новых Медиа Александринки — 10 лет! Празднуем с премьерами, смотром архивов и DJ-сетом

13 декабря на Новой сцене Александринского театра состоится юбилейный вечер в честь 10-летия «Лаборатории новых медиа».

Программа откроется ретроспективой ключевых проектов лаборатории: спектаклей «Нейроинтегрум» и «Робот Костя», фестиваля «Acousmonium», перформансов «Темные века», «Оркестр насекомых: рой» и архивных записей периода изоляции. Вход на события свободный, но по регистрации.

В Черном зале покажут премьеру «Миф о Прометее» — перформанс о диалоге с технологическим будущим в постановке Серафимы Томошевской, Ольги Шабатуры, Антона Шанихина и Анастасии Брюхановой (Anastasia Blur) на сцене представит Николай Белин.