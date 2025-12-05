В Малом театре кукол соберут биографию-мистификацию Марка Шагала и расскажут о его музе

12 декабря 2025 года на сцене Малого театра кукол (МТК) состоится премьера пластического спектакля «Над городом Шагала». Режиссер Надия Альмухаметова сознательно отходит от натурализма, ее сюжет строится на сюрреалистическом миксе биографических фактов с выдуманными событиями, цветами, символами и фантасмагорией тел.

В основе спектакля — ключевые вехи жизни Марка Шагала: от рождения, первых и до последних картин. Самый узнаваемый сюжет в работах художника с летящими женщинами — любовный! С момента встречи и до последнего дня жизни каждый такой персонаж был посвящен Белле Розенфельд. Писательница и переводчица была первой женой Шагала. Именно она стала центральной фигурой спектакля — музой и критиком, чье присутствие, а потом память служили Шагалу опорой.

На сцене МТК премьеру представят Андрей Смирнов, Анна Рыжова, Сергей Журавлев и другие.