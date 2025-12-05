В Малом театре кукол соберут биографию-мистификацию Марка Шагала и расскажут о его музе

Путешествие по жизни авангардиста, в центре которого — тема любви.
12 декабря 2025 года на сцене Малого театра кукол (МТК) состоится премьера пластического спектакля «Над городом Шагала». Режиссер Надия Альмухаметова сознательно отходит от натурализма, ее сюжет строится на сюрреалистическом миксе биографических фактов с выдуманными событиями, цветами, символами и фантасмагорией тел.
В основе спектакля — ключевые вехи жизни Марка Шагала: от рождения, первых и до последних картин. Самый узнаваемый сюжет в работах художника с летящими женщинами — любовный! С момента встречи и до последнего дня жизни каждый такой персонаж был посвящен Белле Розенфельд. Писательница и переводчица была первой женой Шагала. Именно она стала центральной фигурой спектакля — музой и критиком, чье присутствие, а потом память служили Шагалу опорой.
На сцене МТК премьеру представят Андрей Смирнов, Анна Рыжова, Сергей Журавлев и другие.
Сценография и драматургия не прямо иллюстрирует эти полотна. Вместо этого в спектакль пытались привнести и передать авторской вселенной. Режиссер признается, что избегала прямой иллюстрации знаменитых полотен. Вместо этого команда постановщиков стремилась передать атмосферу его вселенной, сосредоточившись на главном, по их мнению, — истории любви.
«В постановке я бежала от простой иллюстрации картин, от воспроизведения на сцене сюжета конкретных картин. Хотелось охватить атмосферу, осветить ту часть жизни художника, которая была самой главной, — любовь. Мне кажется, у Шагала с Беллой было какое-то волшебство в отношениях, судьбоносная встреча. В пластической форме так же хотелось избежать иллюстрации, я искала прозрачные символы, которые вводят зрителя в события через какие-то детали, как в картинах Шагала. Пластический же язык был выбран мной, потому что он более тонок, не конкретен, позволяет шире воспринимать историю, апеллирует к чувствам», — рассказывает режиссер.
12+
