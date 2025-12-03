Театральный режиссер Яна Тумина и «Упсала-Цирк» представят инклюзивный спектакль «Цирк Фибоначчи»

Премьера! В декабре театральный режиссер Яна Тумина вместе с «Упсала-Цирком» представит инклюзивный спектакль «Цирк Фибоначчи». В главных ролях — артисты с синдромом Дауна, выпускники хулиганского проекта и даже их тренеры.
Постановка «Нити» выросла из одноименного перформанса, который прошел на открытии выставки “vis-à-vis” в Московском музее современного искусства (ММОМА) в 2023 году
«Упсала-Цирк» основали театральный режиссер Лариса Афанасьева и немецкая студент ка Астрид Шорн еще в нулевых. Подростков из неблагополучных семей приглашали учиться цирковому искусству и ставить спектакли. Акробатика, воздушная гимнастика, паркур и брейк-данс стали частью авторской методики по адаптации трудных ребят.
За десятилетия проект вырос до сотни подопечных, в том числе с особенностями развития. Некоторые ребята из первого набора стали артистами и тренерами. За плечами спектакли-хиты — «Перья», со сложнейшими трюками, техно и фотоархивами XX века, «Нити», рожденный из перформанса в ММОМА, и совместная постановка с театральным режиссером Яной Туминой «Я Басё» по мотивам хокку, ставшая лауреатом премии «Золотая маска» в 2018 году.
7, 8, 20 и 21 декабря Яна Тумина вместе с командой соавторов и «Упсала-Цирком» представит инклюзивную мистерию «Цирк Фибоначчи» о чудесах и чудачествах, преображении и мечте, невидимых механизмах перемен.
Яна Тумина
Театральный режиссер:
«”Цирк Фибоначчи” — это инклюзивный спектакль, в котором участвуют 7 особых артистов из группы “Миядзаки” и 7 взрослых “хулиганов”. Почти у всех параллельно учеба и работа. Собрать такую большую команду, конечно, риск, но мы решили рисковать. Это же цирк! К особым детям подключились еще две “хулиганки” в качестве тьюторов-артистов. В этот раз на сцене с детьми нет профессиональных актеров, но все участники в какой-то мере являются тьюторами особых артистов, а тренеры поддерживают и направляют особых ребят за кулисами.
Мы пытаемся создать цирковую мистерию или, точнее, фэнтези, которое состоит из номеров и в этом смысле больше имеет сходство с цирковой программой, нежели со спектаклем. Безусловно, это встреча цирка и театра, но в меньшей степени, чем это было в предыдущем со вместном проекте “Я Басё”. Психотерапевтический сюжет «Перьев» построен вокруг детских воспоминаний артистов и травматичных для России событий XX века
У нас получается фантастическая история о том, как мы хотим игры, хотим попасть в изгиб улыбающейся Вселенной. Наша бесконечная попытка преобразиться вдохновлена цирком, и значит, вместе с цирком мы стремимся к зрелищности, к замиранию от чудесного и к настоящему, что в нас звучит, несмотря на помехи сегодняшнего времени».
