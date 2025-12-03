Театральный режиссер Яна Тумина и «Упсала-Цирк» представят инклюзивный спектакль «Цирк Фибоначчи»

«Упсала-Цирк» основали театральный режиссер Лариса Афанасьева и немецкая студент ка Астрид Шорн еще в нулевых. Подростков из неблагополучных семей приглашали учиться цирковому искусству и ставить спектакли. Акробатика, воздушная гимнастика, паркур и брейк-данс стали частью авторской методики по адаптации трудных ребят.

За десятилетия проект вырос до сотни подопечных, в том числе с особенностями развития. Некоторые ребята из первого набора стали артистами и тренерами. За плечами спектакли-хиты — «Перья», со сложнейшими трюками, техно и фотоархивами XX века, «Нити», рожденный из перформанса в ММОМА, и совместная постановка с театральным режиссером Яной Туминой «Я Басё» по мотивам хокку, ставшая лауреатом премии «Золотая маска» в 2018 году.

7, 8, 20 и 21 декабря Яна Тумина вместе с командой соавторов и «Упсала-Цирком» представит инклюзивную мистерию «Цирк Фибоначчи» о чудесах и чудачествах, преображении и мечте, невидимых механизмах перемен.