Композитор Владимир Мартынов представит на II фестивале «Дар» «Дубинушку лейтмотив» — музыкальный перформанс о русской идентичности

С 18 ноября по 3 декабря в Петербурге пройдет II Фестиваль искусств имени Федора Шаляпина «Дар». Проект актуализирует наследие знаменитого баса в современном культурном контексте и создает пространство, «где классика и эксперимент, традиция и инновация органично переплетаются».

18 октября состоится торжественное открытие фестиваля на исторической сцене Александринского театра. Покажут премьеру хореографа Анны Верде — балет «Медитация» на музыку Ильи Дягеля.