Композитор Владимир Мартынов представит на II фестивале «Дар» «Дубинушку лейтмотив» — музыкальный перформанс о русской идентичности

В программе — современный балет, музыкальные перформансы и гала-концерт с участием ведущих оперных басов.

Владимир Мартынов
С 18 ноября по 3 декабря в Петербурге пройдет II Фестиваль искусств имени Федора Шаляпина «Дар». Проект актуализирует наследие знаменитого баса в современном культурном контексте и создает пространство, «где классика и эксперимент, традиция и инновация органично переплетаются».

18 октября состоится торжественное открытие фестиваля на исторической сцене Александринского театра. Покажут премьеру хореографа Анны Верде — балет «Медитация» на музыку Ильи Дягеля. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Программа II фестиваля «Дар»: 

  • 25 ноября, 19:30 — музыкальный перформанс «Дубинушка лейтмотив. Версия Мартынова». Композитор представит современную версию известной русской народной песни при участии скрипачки Татьяны Гринденко и молодых артистов. Место: Новая сцена Александринского театра. 
  • 30 ноября в 19:00 — музыкально-драматический спектакль «За день до вечности» о взаимоотношениях Шаляпина и Рахманинова в исполнении баса Алексея Тихомирова и пианиста Дмитрия Крюкова. Место: Концертный зал на Английской набережной.
  • 1 декабря, 15:00 — круглый стол «Жизнь с избытком. Размышления о феномене дара» при участии музыкантов, писателей и философов. Место: Музыкальная гостиная на Большой Морской, 55.
  • 3 декабря, 19:00 — гала-концерт «Бас-парад» с произведениями из репертуара Шаляпина и музыкой, формирующей контекст его эпохи. На нем нем выступят солисты Мариинского, Геликон-оперы и Михайловского театров — Владимир Ванеев, Михаил Колелишвили, Дмитрий Скориков, Александр Безруков — в сопровождении оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело. На балалайке-контрабасе выступит Михаил Дзюдзе, на контрабасе — Илья Финкельштейн. Место: Большой зал Санкт-Петербургской филармонии.

12+

