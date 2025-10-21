Хореограф превратила философский трактат чилийца Бенхамина Лабатута о кризисе реальности в танцевальный перформанс.
23 октября в Доме Радио состоится премьера танцевального перформанса хореографа Алевтины Грунтовской «Камень безумия». Постановку показывают в рамках совместной спецпрограммы «Гротеск как ответ» с фестивалем «Послание к человеку».
Литературной основой для перформанса стала одноименная книга чилийского философа Бенхамина Лабатута. Ее главные темы — кризис смыслов и нарративов, выход реальности из-под человеческого контроля. Хореограф Алевтина Грунтовская и танц-художники постараются передать это состояние на языке современного танца.
«Камень безумия» междисциплинарен и объединит кинематограф, литературу и хореографию. В его основе — микс монтажных склеек, поток сознания и семиотика физического движения. В перформансе использованы отсылки к «Седьмой печати», «В прошлом году в Мариенбаде», «Древу жизни», «Крупным планом» и другим фильмам.
Одним из центральных фокусов сценографии станет инсталляция, о которой будет известно позднее.
Над постановкой работали хореограф Алевтина Грунтовская, композитор Соня Скобелева, танц-драматург Дарья Зиновьева, художник Вероника Турканова и танцовщики Александр Сафронова, Иван Сачков, Артем Усольцев, Александра Чуркина и Тимур Ганеев. Художник по свету — Наталья Тузова.
16+
