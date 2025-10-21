«Камень безумия» междисциплинарен и объединит кинематограф, литературу и хореографию. В его основе — микс монтажных склеек, поток сознания и семиотика физического движения. В перформансе использованы отсылки к «Седьмой печати», «В прошлом году в Мариенбаде», «Древу жизни», «Крупным планом» и другим фильмам.

Одним из центральных фокусов сценографии станет инсталляция, о которой будет известно позднее.

Над постановкой работали хореограф Алевтина Грунтовская, композитор Соня Скобелева, танц-драматург Дарья Зиновьева, художник Вероника Турканова и танцовщики Александр Сафронова, Иван Сачков, Артем Усольцев, Александра Чуркина и Тимур Ганеев. Художник по свету — Наталья Тузова.

16+