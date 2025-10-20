Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Жанровая полифония как художественный принцип: Ленинград Центр объединяет в шоу хореографию, вокал и цирковые номера

Яркий пример — постановка «Коллекционер. Фотоувеличение», в которой сложносочиненный сюжет, мощные вокальные партии и невероятная акробатика раскрывают суть работы фотографа.

Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра

Шоу погружает зрителей в размышление о глубинной сути профессии фотографа. Кто он? Беспринципный папарацци или художник, проявляющий на бумаге души своих моделей? Что создает его фотокамера: маски, за которыми прячутся люди на карточках, или возможность раскрыть чувства и внутреннюю сущность?

Точно одно: фотограф — это настоящий коллекционер историй, тайн, чувств и эмоций. Последних у зрителей останется в избытке: визуальная составляющая шоу меняется чаще, чем щелкает затвор фотокамеры. Герои появляются буквально из ниоткуда и исчезают в никуда, скрываясь в пульсирующем свете прожекторов и оставляя у гостей ощущение нереальности происходящего.

Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра
Фото предоставлено пресс-службой Ленинград Центра

Особая роль у хореографии, которая представлена в шоу многообразием жанровых форм. Это и чувственные номера в стиле контемпорари, и страстный Pole Dance в эпизодах приватных съемок, и эффектные коллективные выходы в брызгах дождя, поражающие слаженностью и ритмичностью команды. В кульминационный момент с потолка к зрителям опускается зеркальный подиум и начинается настоящее модное дефиле.

Автором фотоконтента для шоу стал известный петербургский фотограф Валентин Блох. По задумке режиссера Феликса Михайлова ему предстояло создать целую галерею авторских снимков, но в стиле разных мировых фотографов, и Валентин успешно справился с этой задачей.

