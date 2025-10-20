Жанровая полифония как художественный принцип: Ленинград Центр объединяет в шоу хореографию, вокал и цирковые номера

Шоу погружает зрителей в размышление о глубинной сути профессии фотографа. Кто он? Беспринципный папарацци или художник, проявляющий на бумаге души своих моделей? Что создает его фотокамера: маски, за которыми прячутся люди на карточках, или возможность раскрыть чувства и внутреннюю сущность?

Точно одно: фотограф — это настоящий коллекционер историй, тайн, чувств и эмоций. Последних у зрителей останется в избытке: визуальная составляющая шоу меняется чаще, чем щелкает затвор фотокамеры. Герои появляются буквально из ниоткуда и исчезают в никуда, скрываясь в пульсирующем свете прожекторов и оставляя у гостей ощущение нереальности происходящего.