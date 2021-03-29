На прошлой неделе в Петербурге была выставлена на продажу за 200 миллионов рублей квартира в доме №23 по улице Рубинштейна. Здесь, в одной из коммунальных комнат, с 1944 по 1972 год жил писатель Сергей Довлатов. Несмотря на продажу, попасть на территорию исторической жилплощади все-таки можно. Сделал это петербуржец и автор блога «Нетуристический путеводитель» Алексей Поляков, показав, как выглядит квартира спустя почти полвека после того, как ее покинул Довлатов.
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Коридор коммунальной квартиры. Дверь в комнату Довлатова слева. Здесь и далее фото: «Нетуристический путеводитель», zen.yandex.ru
По словам Полякова, парадная, в которой находится квартира, внутри «оказалась ну совсем не примечательной»: «Я, как коренной петербуржец, даже не обижусь, если ее назвать подъездом». В квартиру блогера провел экскурсовод, имеющий «заветные ключики». Комната Довлатова находится почти при входе — «нужно идти по каким-то лабиринтам и миновать сотню поворотов».
«Но прежде я решил заскочить в какой-то небольшой коридорчик, только сделал пару кадров, как из комнаты в конце этой «кишки» вышел какой-то недоброжелательный обрюзгший тип и с бурчанием «все ходят и ходят, уроды» взял и перед моим носом закрыл дверь в этот коридор», — рассказывает Поляков.
В комнате, где жил Довлатов, организован «некий музей советского была с достаточно большим количеством различных артефактов» — все эти предметы писателю не принадлежали. Здесь можно найти печатную машинку «Ундервуд», стиральную машинку «Рига 55», чугунный утюг, металлическую кровать — подобная ей, как утверждают экскурсоводы, была и у писателя, и даже «небольшой бюст Ильича». Также в комнате сохранилась оригинальная печь, облицованная плиткой зеленого цвета.
Петербуржец также прошел на кухню, которая, по его словам, «это тихий ужас и даже картины и фотографии не спасают». «Я конечно представлял, что тут что-то похожее должно быть, но все равно для меня это дико. XXI век на дворе, а людям приходится жить, или лучше сказать выживать в этом. Мне почему-то кажется, что когда здесь жил Довлатов, то тут было гораздо лучше. Я, конечно, просто рассуждаю, но интуиция мне подсказывает, что я прав», — резюмирует Поляков.
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