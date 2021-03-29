В комнате, где жил Довлатов, организован «некий музей советского была с достаточно большим количеством различных артефактов» — все эти предметы писателю не принадлежали. Здесь можно найти печатную машинку «Ундервуд», стиральную машинку «Рига 55», чугунный утюг, металлическую кровать — подобная ей, как утверждают экскурсоводы, была и у писателя, и даже «небольшой бюст Ильича». Также в комнате сохранилась оригинальная печь, облицованная плиткой зеленого цвета.

Петербуржец также прошел на кухню, которая, по его словам, «это тихий ужас и даже картины и фотографии не спасают». «Я конечно представлял, что тут что-то похожее должно быть, но все равно для меня это дико. XXI век на дворе, а людям приходится жить, или лучше сказать выживать в этом. Мне почему-то кажется, что когда здесь жил Довлатов, то тут было гораздо лучше. Я, конечно, просто рассуждаю, но интуиция мне подсказывает, что я прав», — резюмирует Поляков.