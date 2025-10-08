В Александринке поставят «Сентиментальное путешествие» Шкловского по эскизу ученицы Бутусова

Под кураторством режиссера и художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева четверо авторов, отобранных из 70 заявок, создавали спектакли для нетеатральных пространств Петербурга. Показы прошли в бальном зале «Астории», Тронном зале Павла I в Инженерном замке, на «Левашовском хлебозаводе» и в ДЛТ.

«Этим проектом мы поддерживаем молодых режиссеров и помогаем им. У них есть шанс поставить то, что они хотят. Ведь режиссеры, попадая в театр, не всегда могут ставить то, что задумывают: у театра есть предложения, идеи, к которым приходится прислушиваться. А у нас они смогли сделать то, что хотелось им», — поделился в интервью «Коммерсанту» Никита Кобелев.

Режиссер, выпускница мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе, Анна Потебня продолжит работу над эскизом в одном из пространств Александринского театра. Спектакль «Сентиментальное путешествие» уже внесен в репертуарный план на 270-й сезон, премьера запланирована на лето 2026 года.

«Да, это абсолютно прекрасный эскиз», — добавил Кобелев.