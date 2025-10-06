Ученик Крымова покажет в Петербурге шекспировского «Ричарда» с дважды лауреаткой «Золотой маски» Марией Смольниковой

Одинокий неудачник с кризисом среднего возраста, Виктор, работает на нелюбимой работе и живет с больной мамой. В очередной вечер из купленного в кредит холодильника к нему выходит Ричард III и обещает резко изменить его жизнь. А на деле превращает его в марионетку в своих властолюбивых руках.

«Ричард» вырос из учебной работы Маника на режиссерском курсе и стал его дипломным спектаклем в ГИТИСе около 10 лет назад. Спустя несколько редакций постановка объединила в себе множество жанров — от фарса с элементами трэша до трагикомедии и социальной драмы.