Ученик Крымова покажет в Петербурге шекспировского «Ричарда» с дважды лауреаткой «Золотой маски» Марией Смольниковой

Пост-пост мета-мета переосмысление пьесы Шекспира в жанре квеста привезет на гастроли московский Театр «Озеро».
20 и 21 декабря (оба дня — дважды: в 19:00 и 21:00) в Театре на Васильевском покажут спектакль «Ричард» — постановку режиссера Андрея Маника, выпускника мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Фан-факт: от классической литературной основы остались лишь узнаваемые герои, а традиции шекспировского театра отразили оригинально — канонично женские персонажи будут воплощены актерами-мужчинами в травести-амплуа. А заглавную роль английского короля исполнит актриса Мария Смольникова.
Одинокий неудачник с кризисом среднего возраста, Виктор, работает на нелюбимой работе и живет с больной мамой. В очередной вечер из купленного в кредит холодильника к нему выходит Ричард III и обещает резко изменить его жизнь. А на деле превращает его в марионетку в своих властолюбивых руках.
«Ричард» вырос из учебной работы Маника на режиссерском курсе и стал его дипломным спектаклем в ГИТИСе около 10 лет назад. Спустя несколько редакций постановка объединила в себе множество жанров — от фарса с элементами трэша до трагикомедии и социальной драмы.
Вместе с Марией Смольниковой мир «шекспировских страстей» на сцене воплотят Гоша Токаев, Владимир Комаров, Александр Моровов, Артемий Болувевский, Тарас Шевченко, Игорь Царегородцев и Веня Краснянский. Художниками выступили Маруся Павлова, Саша Дыхне и Варвара Иваник, а композитором — Гоша Мнацаканов.
18+
