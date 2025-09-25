Спектакль «Лето одного года» с Фрейндлих и Басилашвили сняли с репертуара БДТ после 15 лет показов

Фантазия режиссера Андрея Прикотенко на темы пьесы Томпсона «На Золотом озере» была абсолютным блокбастером — билеты разлетались за считаные минуты.
«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль "Лето одного года" покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорят в театре.
Для «тех многочисленных зрителей», которые записались в лист ожидания на дальнейшие показы, БДТ предложит дополнительную помощь в приобретении билетов на прочие спектакли из листа ожидания.
