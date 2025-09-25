Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Спектакль «Лето одного года» с Фрейндлих и Басилашвили сняли с репертуара БДТ после 15 лет показов

Фантазия режиссера Андрея Прикотенко на темы пьесы Томпсона «На Золотом озере» была абсолютным блокбастером — билеты разлетались за считаные минуты.

Фото: Юлия Кудряшова-Белокрыс

«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль "Лето одного года" покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорят в театре.

Фото: Стас Левшин
Фото: Стас Левшин

Для «тех многочисленных зрителей», которые записались в лист ожидания на дальнейшие показы, БДТ предложит дополнительную помощь в приобретении билетов на прочие спектакли из листа ожидания.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: