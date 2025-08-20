Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге пройдет фестиваль экспериментального театра «Переход»

Фестиваль пройдет на базе независимого пространства «Зал №3. Театральная площадка» в индустриальных декорациях бывшего завода полиграфических машин. Его открыли в 2021 году выпускники мастерской Лаборатория нового театра Александра Савчука (основателя петербургского независимого театра «Lusorеs») при Петербургской школе нового кино. Резиденты театра известны постановками в жанрах «мракобесной мистерии», «психоделического вербатима» и «бытовой оратории».

С 25 по 31 августа в «Зале №3» на проспекте Медиков пройдет театральный фестиваль «Переход». Это экспериментальный проект, который исследует темы трансформации, движения и постоянного обновления через призму сценического искусства. В репертуаре девять постановок: ностальгический автофикшен Александра Савчука о видеокассетах, современное переосмысление «Гамлета» Шекспира и Мюллера в постановке Виктора Сенина и Александра Букурева, ток-шоу о теневой стороне Красной шапочки режиссера Яны Левищевой, читка новой пьесы «Ундина» Сони Дымшиц и многое другое. Все события программы бесплатны (с рекомендованным донейшном).

«Мир больше не меняется — он есть изменение. Смена эпох опережает наше понимание, а технологии и ценности текут, как реки, театр предлагает уникальную возможность прожить переход как осознанный, видимый, почти осязаемый акт творения. Мы исследуем, как искусство сцены не только отражает, но и порождает моменты трансформации», — делятся в театре.

Программа фестиваля:

16+

