В Петербурге пройдет фестиваль экспериментального театра «Переход»

Фестиваль пройдет на базе независимого пространства «Зал №3. Театральная площадка» в индустриальных декорациях бывшего завода полиграфических машин. Его открыли в 2021 году выпускники мастерской Лаборатория нового театра Александра Савчука (основателя петербургского независимого театра «Lusorеs») при Петербургской школе нового кино. Резиденты театра известны постановками в жанрах «мракобесной мистерии», «психоделического вербатима» и «бытовой оратории».
С 25 по 31 августа в «Зале №3» на проспекте Медиков пройдет театральный фестиваль «Переход». Это экспериментальный проект, который исследует темы трансформации, движения и постоянного обновления через призму сценического искусства. В репертуаре девять постановок: ностальгический автофикшен Александра Савчука о видеокассетах, современное переосмысление «Гамлета» Шекспира и Мюллера в постановке Виктора Сенина и Александра Букурева, ток-шоу о теневой стороне Красной шапочки режиссера Яны Левищевой, читка новой пьесы «Ундина» Сони Дымшиц и многое другое. Все события программы бесплатны (с рекомендованным донейшном).
«Мир больше не меняется — он есть изменение. Смена эпох опережает наше понимание, а технологии и ценности текут, как реки, театр предлагает уникальную возможность прожить переход как осознанный, видимый, почти осязаемый акт творения. Мы исследуем, как искусство сцены не только отражает, но и порождает моменты трансформации», — делятся в театре.
Программа фестиваля:
- 25 августа, 19:30 — Автофикшн Александра Савчука «ТыТакЛюбишьЭтиФильмы» о Петербурге миллениума и эпохе видеокассет.
- 26 августа, 19:30 — Спектакль-исследование «TelmaHamlet 3.0» по мотивам Шекспира и Хайнера Мюллера от режиссеров Collaboration project.
- 27 августа, 19:30 — Читка пьесы «Все, что вы хотели знать о Красной шапочке, но боялись спросить» театра «ТоЧКА» и Яны Левищевой.
- 28 августа, 19:30 — Читка Марией Коркодиновой пьесы «Ундина» Сони Дымшиц — истории о речной деве, переосмысленной с позиций современной женщины.
- 29 августа, 19:30 — Постановка «Предназначено на слом» от «Никакого театра» и режиссера Ани Ольшанецкой о хрупкости детства по текстам классиков.
- 30 августа, 17:00 — Автофикшн-спектакль Марии Затынайко «Опыты» и проект «Тревожность. Переход» (объединение лекции психолога и свидетельского театра).
- 31 августа, 18:00 — Читка «Белые ночи» Вероники Бевза и вечер актерской поэзии «Я просто пересказываю сны» от «Пан.театра».
16+
Комментарии (0)