Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кинотеатрах

Спектакль Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» покажут с 16 по 27 августа в 14 городах России, включая Петербург, Москву, Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Рязань, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень и Уфу. 26 августа в петербургском кинотеатре «Аврора» после сеанса состоится обсуждение с театральным критиком Юлией Клейман.

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 23 августа покажут киноверсию спектакля «Безумный ангел Пиноккио» Бориса Юхананова, созданного в «Электротеатре Станиславский». Пьеса Андрея Вишневского в основе постановки превращает сказку в философское фэнтези. Перед специальным показом театральный критик Кристина Матвиенко даст вступительное слово о Юхананове.

24 августа в московской «Формуле кино ЦДМ» зрители увидят запись «Мессии» Генделя в постановке Роберта Уилсона, где история страстей Христовых превращена в живые картины с барочным пафосом и юмором. Материал записан на Зальцбургской Неделе Моцарта 2020 года.

Показ спектаклей организовал проект «TheatreHD: театр в кино». Об этом сообщает издание «Театръ».

«Роберт Уилсон, Борис Юхананов, Юрий Бутусов. Три огромных величины, три таких талантливых и таких разных режиссера, которых навсегда связал между собой август 2025 года», — прокомментировали авторы проекта.

Роберт Уилсон скончался в конце июля; Борис Юхананов и Юрий Бутусов — в первой половине августа.