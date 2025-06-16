Почти целый сентябрь смотрим лучшие домашние постановки и премьеры, а также хиты театров Индии, Венгрии, Сербии и Китая.
Со 2 по 30 сентября в Петербурге пройдет XVI театральный фестиваль «Александринский». В сверхмасштабной программе — индийская экспериментальная компания Oxygen со спектаклем «Пер Гюнт» в постановке режиссера Дипана Шиварамана, «Кто там поет?» Национального театра Белграда, вечер современной венгерской хореографии с постановками современных танцовщиц Каталин Бито и Жофии Сас, а также «Чжан Цзючжэн» Фэна Юаньчжэна и Яна Жуя прямиком из Пекинского Народного художественного театра. В хайлайтах фестиваля — громкая премьера «Лапшин» по повести Юрия Германа и сценарию Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин».
Расписание программы:
- 2 сентября — «Пер Гюнт» в постановке Дипана Шиварамана из театральной компании Oxygen. Классическая пьеса Генрика Ибсена получила современную сценическую адаптацию-эксперимент. Спектакль создан совместно с Академией драматического искусства и дизайна, Королевским посольством Норвегии в Нью-Дели в рамках Делийского фестиваля Ибсена в 2010 году. Повтор: 3 сентября.
- 6 сентября — «Обломов» Андрея Прикотенко (лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска» — 2024) по роману Ивана Гончарова. В рамках постановки режиссер акцентирует внимание на архетипах русской культуры, в центре нее — фигура «всероссийского типа»: юродивый Иван-дурак, скованный максимализмом мечты. Премьера на сцене Александринского театра прошла в апреле 2025 года. Повтор: 7 сентября.
- 6 сентября — «На дне» Никиты Кобелева по одноименной пьесе Максима Горького. История, миксующая притчевые и символистские черты оригинала с актуальными для современности проблемами. Герои Горького — обитатели ночлежки, потерявшие себя и опустившиеся буквально «на дно», — становятся людьми сегодняшнего дня, борющимися с собственными страхами, сомнениями и отчаянием. Хореографию для постановки ставил хореограф (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Владимир Варнава. Премьера прошла 14 февраля 2025 года. Повтор: 7 сентября.
- 9 сентября — «Кто там поет?» Национального театра Белграда. Повтор: 10 сентября.
- 9 сентября — Вечер современной венгерской хореографии. В программе — номер о «жизненных ситуациях, вызванных суровой необходимостью», но которые «могут обернуться источником вдохновения» в постановке танцовщицы Каталин Бито и танцевальный стендап «Мягкое одиночество» Жофии Сас.
- 12 сентября — Премьера спектакля Елены Павловой для Александринского театра «Мой друг Лапшин». Повтор: 13 и 14 сентября.
- 12 сентября — «Буренушка» Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури в постановке Айрата Абушахманова. Спектакль основан на одноименному роману-пенталогии современного классика башкирской литературы Тансулпан Гариповой и рассказывает вековую историю семьи Муратовых — от революции до войны.
- 13 сентября — «Дядя Ваня» режиссера Степана Пектеева из Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Исследование «парадокса человеческого существования» основано на пьесе Антона Чехова. Премьера состоялась 13 марта 2025 года.
- 26 сентября — «Чжан Цзючжэн» Пекинского Народного художественного театра в постановке Фэна Юаньчжэна и Яна Жуя представляет жизнь выдающегося премьер-министра династии Мин Чжан Цзючжэна, стратега и реформатора Китая XVI века. Повтор: 27 и 28 сентября.
- 30 сентября — «Иов» Валерия Фокина. Основан на ветхозаветной легенде и исследует вечные вопросы о смысле страданий, вере и пути к себе. В центре сюжета — история праведника, который сталкивается с жестокими испытаниями. Премьера состоялась в декабре 2024 года.
Программа фестиваля обновляется.
Спектакли будут показаны на языке оригинала с синхронным переводом на русский язык.
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