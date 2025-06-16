Со 2 по 30 сентября в Петербурге пройдет XVI театральный фестиваль «Александринский». В сверхмасштабной программе — индийская экспериментальная компания Oxygen со спектаклем «Пер Гюнт» в постановке режиссера Дипана Шиварамана, «Кто там поет?» Национального театра Белграда, вечер современной венгерской хореографии с постановками современных танцовщиц Каталин Бито и Жофии Сас, а также «Чжан Цзючжэн» Фэна Юаньчжэна и Яна Жуя прямиком из Пекинского Народного художественного театра. В хайлайтах фестиваля — громкая премьера «Лапшин» по повести Юрия Германа и сценарию Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин».