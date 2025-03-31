Режиссер Андрей Прикотенко представит «Обломова» на сцене Александринского театра

Андрей Прикотенко

Режиссер:

Илья Ильич говорит: я родился с ощущением, что мое счастье — в области недостижимой мечты. Всё его существо устремлено в сторону прекрасной, совершенно удивительной Обломовки, и в то же время он прекрасно понимает, что эта Обломовка — как рай. Даже не утраченный, а просто невозможный. Мы к нему стремимся, но изначально обречены никогда к нему не прийти. И этот высокий идеализм парализует человеческую волю. А друг Обломова, практичный Штольц не понимает, что обломовская мечта — это утопия и пытается его убедить: надо идти по шажочку, step by step, и вообще суть жизни в самом движении, а не в цели. И в этом герои Гончарова разнятся — Штольц находится в буквальном движении, а Обломов, безвольный физически, обладает внутренней энергией движения.