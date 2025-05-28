Режиссер Артем Злобин и хор Attaque de panique покажут Les Aveugles по Метерлинку на Новой сцене Александринки

Режиссер НДТ (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Артем Злобин и концептуальный постхор Attaque de panique объединились в спектакле-концерте Les Aveugles. Его можно увидеть снова на Новой сцене Александринского театра 13 июля (следим за дропом билетов в канале Attaque de panique).

Основа спектакля — современная интерпретация пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка «Слепые» 1890 года. Символистская драма рассказывает о группе потерявшихся в лесу слепых, которые не могут найти дорогу обратно без проводника-священника.