Режиссер Артем Злобин и хор Attaque de panique покажут Les Aveugles по Метерлинку на Новой сцене Александринки

Премьера сверхуспешной постановки (моментальный солдаут!) состоялась в мае на Новой сцене Александринского театра. По многочисленным заявкам авангардный (и крайне таинственный!) спектакль возвращается в афишу. Приготовьтесь, теперь в июле.
Артем Злобин
Режиссер НДТ (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Артем Злобин и концептуальный постхор Attaque de panique объединились в спектакле-концерте Les Aveugles. Его можно увидеть снова на Новой сцене Александринского театра 13 июля (следим за дропом билетов в канале Attaque de panique).
Основа спектакля — современная интерпретация пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка «Слепые» 1890 года. Символистская драма рассказывает о группе потерявшихся в лесу слепых, которые не могут найти дорогу обратно без проводника-священника.
По словам участников проекта, Les Aveugles становится «кармическим продолжением предыдущего высказывания "Attaque de panuque: réflexion"», в рамках которого постхор представил 15 музыкальных номеров на основе стриминговой музыки.
«Слепые» в постановке Артема Злобина собрал 13 новых треков, сцен, действующих лиц и картин «о жизни и смерти, бесконечном поиске в блуждании на ощупь, страхе и надежде». В сет-листе — бэнгеры от «Бомба-Октябрь», Palina, Юхим, NEMIGA, Синекдоха Монток, ГЛУМ, ANIKV, Линда, Shortparis, ooes, Дельфин и Татьяна Буланова. Прослушать треки перед спектаклем можно здесь.
Художником-постановщиком выступила Алена Ромашкина. За свет отвечала Наталья Тузова, а за грим — Инесса Ко. Пластику ставил хореограф Александр Челидзе.
18+
Комментарии (0)