18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Режиссер Артем Злобин и хор Attaque de panique покажут Les Aveugles по Метерлинку на Новой сцене Александринки

Премьера сверхуспешной постановки (моментальный солдаут!) состоялась в мае на Новой сцене Александринского театра. По многочисленным заявкам авангардный (и крайне таинственный!) спектакль возвращается в афишу. Приготовьтесь, теперь в июле.

Артем Злобин
Таня Янчурова для Собака.ru

Артем Злобин

Режиссер НДТ (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Артем Злобин и концептуальный постхор Attaque de panique объединились в спектакле-концерте Les Aveugles. Его можно увидеть снова на Новой сцене Александринского театра 13 июля (следим за дропом билетов в канале Attaque de panique).

Знакомьтесь, Attaque de panique — сенсационный хор, исполняющий каверы на Shortparis и «Аигел»

Основа спектакля — современная интерпретация пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка «Слепые» 1890 года. Символистская драма рассказывает о группе потерявшихся в лесу слепых, которые не могут найти дорогу обратно без проводника-священника.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

По словам участников проекта, Les Aveugles становится «кармическим продолжением предыдущего высказывания "Attaque de panuque: réflexion"», в рамках которого постхор представил 15 музыкальных номеров на основе стриминговой музыки.

«Слепые» в постановке Артема Злобина собрал 13 новых треков, сцен, действующих лиц и картин «о жизни и смерти, бесконечном поиске в блуждании на ощупь, страхе и надежде». В сет-листе — бэнгеры от «Бомба-Октябрь», Palina, Юхим, NEMIGA, Синекдоха Монток, ГЛУМ, ANIKV, Линда, Shortparis, ooes, Дельфин и Татьяна Буланова. Прослушать треки перед спектаклем можно здесь.

Художником-постановщиком выступила Алена Ромашкина. За свет отвечала Наталья Тузова, а за грим — Инесса Ко. Пластику ставил хореограф Александр Челидзе.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Артем Злобин

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: