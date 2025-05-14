Ученица Бутусова поставила драматическую историю о подростке на гране жизни и смерти для «Театрального проекта 27». Это «А если завтра нет?» Анны Потебня

Анна Потебня (ученица Юрия Бутусова!) поставила свой первый спектакль на сцене «Театрального проекта 27» — «А если завтра нет?» «для тех, для тех, кто растерял слова, но еще не утратил надежду услышать другого и быть услышанным». В основе спектакля — неделя из жизни шестнадцатилетнего Антона. Он бросил школу, чтобы все свободное время посвятить заботе о парализованном деде, и постепенно теряет другую цель в жизни. «Случайная (или вовсе не случайная?)» встреча с дворником Василием становится катализатором изменений.

16 и 17 июня премьеру на постоянной площадке театра, территории бывшего завода «Арсенал», представят артисты Арсений Тульков, Илья Старосельский и Владимир Абрамов.

«Помню, как в 12 лет я впервые ощутила всеобъемлющую пустоту, отсутствие смысла. Было страшно. Взрослые могут смотреть на это скептически: у подростков ведь нет ответственности, они не знают настоящих трудностей. Но переживаемые в переходном возрасте психофизические процессы очень болезненны. С внутренней болью справляются не все, некоторые видят решение проблем в самовольном уходе из жизни. Важно, чтобы в этот момент рядом оказались люди, которые объяснят, что с тобой происходит, помогут найти смысл и понять, что жить — сложное, но важное и увлекательное дело. И, когда берёшь на себя ответственность за то, чтобы радоваться и любить, эти состояния обязательно обретаются. Мне хочется, чтобы после нашего спектакля подростки и те, кто переживают пустоту, почувствовали: они не одни, есть те, кто их понимает, с ними все в порядке, и все это временно. И чтобы задумались: завтра может не наступить и без нашего стремления побыстрее всё закончить», — делится режиссер Анна Потебня.

Анна Потебня — новый режиссер «Театрального проекта 27», студентка пятого курса режиссуры в мастерской Юрия Бутусова. Ранее училась на актерском факультете в мастерской Евгения Писарева. Анна — автор спектакля «Дело надо делать» по пьесе Чехова «Дядя Ваня» в Творческой лаборатории «Угол» (Казань, 2022), который был номинирован на премию «Итоги года» казанского интернет-журнала Enter в категории «Спектакль года».

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