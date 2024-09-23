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Театр

«Театральный проект 27» открывает постоянную площадку на территории экс-завода «Арсенал»

Теперь у независимого театра для детей и подростков, который существует уже пять лет, появится своя площадка. Там без излишней академичности с юными зрителями поговорят о злободневных темах — от принятия себя до бытового буллинга, а также расскажут о театре через мастер-классы, лаборатории и образовательные программы. Новое пространство также задумано как платформа для независимых театральных коллективов со всей России.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театрального проекта 27»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театрального проекта 27»

Знакомьтесь, «Театральный проект 27» — они делают нескучные спектакли для подростков про буллинг, школу и Стива Джобса

Как рассказали Собака.ru в «Театральном проекте 27», новый постоянный дом труппы откроется 27 сентября на территории экс-завода «Арсенал» (на улице Комсомола, дом 2) вместе со моноспектаклем «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по одноименной повести шведского писателя Ульфа Старка в постановке режиссера Ивана Пачина. История расскажет о подростках и их сложных взаимоотношениях с миром взрослых. 

«Это не просто театр, это культурный центр для молодых людей, где они смогут найти поддержку и место, где их слышат. Подростковая аудитория — самая сложная, но и самая важная. Наш театр станет площадкой, где подростки получат ответы на свои вопросы, обретут уверенность и почувствуют, что их мнение ценно», — комментирует основатель театра Наталья Сергеевская.

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