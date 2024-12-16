Илья Дель и Лаура Пицхелаури исполнят главные роли в новом спектакле Романа Габриа «Театральный роман»

Ученица Бутусова, актриса театра и кино, Лаура Пицхелаури и романтический панк и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель сыграют главные роли в премьере режиссера Романа Габриа «Театральный роман» для Театра имени Ленсовета.

«Театральный роман» рассказывает историю писателя Сергея Максудова, который пытается поставить пьесу на сцене знаменитого театра. Он получает приглашение от Независимого театра (аллюзия на МХАТ), но сталкивается с бесконечными интригами, бюрократией, цензурой и капризами актеров. Текст затрагивает несколько магистральных тем: интриги театрального закулисья, в рамках которых таланты часто подавляются карьеристами и бюрократами; ирония над советской культурной номенклатурой; автобиографизм — Булгаков тоже безуспешно пытался поставить пьесу «Кабала святош» в МХАТе.

Это не классическая театральная адаптация текста Булгакова, а микс сразу двух пьес писателя — «полифоничный расклад». В события «Театрального романа» Габриа вписывает другой нарратив — «Дни Турбиных». Максудова на сцене воплотит Илья Дель, а Елену Тальберг — Лаура Пицхелаури.