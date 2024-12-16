Илья Дель и Лаура Пицхелаури исполнят главные роли в новом спектакле Романа Габриа «Театральный роман»

Впервые увидеть спектакль по незавершенному роману Михаила Булгакова можно в марте.
Ученица Бутусова, актриса театра и кино, Лаура Пицхелаури и романтический панк и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель сыграют главные роли в премьере режиссера Романа Габриа «Театральный роман» для Театра имени Ленсовета.
«Театральный роман» рассказывает историю писателя Сергея Максудова, который пытается поставить пьесу на сцене знаменитого театра. Он получает приглашение от Независимого театра (аллюзия на МХАТ), но сталкивается с бесконечными интригами, бюрократией, цензурой и капризами актеров. Текст затрагивает несколько магистральных тем: интриги театрального закулисья, в рамках которых таланты часто подавляются карьеристами и бюрократами; ирония над советской культурной номенклатурой; автобиографизм — Булгаков тоже безуспешно пытался поставить пьесу «Кабала святош» в МХАТе.
Это не классическая театральная адаптация текста Булгакова, а микс сразу двух пьес писателя — «полифоничный расклад». В события «Театрального романа» Габриа вписывает другой нарратив — «Дни Турбиных». Максудова на сцене воплотит Илья Дель, а Елену Тальберг — Лаура Пицхелаури.
«Это будет соединение поколений и эстетик. Старшая часть труппы, во главе с народным артистом Сергеем Григорьевичем Мигицко в роли Станиславского, станут участниками большого «Театрального романа» Булгакова, а внутри сюжетных метаний писателя Максудова (его будет играть актер Илья Дель) окажутся страницы его бессмертной пьесы «Дни Турбиных», с прекрасной Еленой, которую сыграет Лаура Пицхелаури. Вот такой полифоничный расклад. Уверен получится что- то безумно интересное и театральное. О внутреннем содержании пока говорить рано, но я искренне благодарен Ларисе Луппиан за такую возможность. Новый опыт. Новые горизонты», — рассказал режиссер в интервью для «Театрального журнала».
Роман Габриа — апологет не классического постдраматического театра, выпускник режиссерской мастерской Григория Козлова петербургского Института сценических искусств (РГИСИ). В начале своей творческой карьеры успешно гастролировал по Европе вместе с коллективом Антона Адасинского Derevo, а также сотрудничал с Инженерным театром «АXE» — авангардным проектом «Пушкинской, 10». В 2009 году Габриа создает свой фестиваль Gabria Visual Theatre, в рамках которого были выпущены постановки «Baralgin», «Хроника» и «Стереотип». С 2019 года — главный режиссер театра «Мастерская». Параллельно ставит спектакли для «Открытого Пространства», театров имени Комиссаржевской и Ленсовета.
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