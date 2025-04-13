Петербургский актер Илья Дель получил ножевое ранение

«Мне очень тяжело говорить, не очень хорошо себя чувствую», — комментировал свое состояние актер журналистам портала 78.

Издание также сообщает о том, что уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ завели на артистку Александру Дроздову. По версии следствия, 12 апреля женщина ударила ножом в грудь своего сожителя.

В театре Ленсовета решили не отменять вчерашнюю премьеру спектакля Романа Габриа «Театральный роман» из-за произошедшего. Там Дель должен был играть главную роль. Его заменили Ильей Колецким. Однако культурное учреждение временно убрало из афиши постановку «Про Федота-стрельца». В ближайшую неделю его заменят другими показами. 15 апреля зрителям предлагают посетить «Морфий», а 17-го числа — спектакль «Земля Эльзы».

Илья Дель Служил в Малом драматическом театре (Театре Европы), театре «На Литейном» и Александринском театре, с 2022 года является актером театра им. Ленсовета. Участвовал в спектаклях «Дон Кихот» (Сансон Карраско), «Смерть коммивояжера» (Хэппи) и «Тартюф» (Дамис).