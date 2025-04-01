«Театральный проект 27» научит жизненному ориентированию на спектакле «Кит плывет на север»

Сюжет постановки «Кит плывет на север» режиссера Алины Кушим и автора инсценировки Антона Ткаченко основан на одноименной книге Анастасии Строкиной. В ней философская притча о поиске своего места в мире объединена с мифическими легендами алеутов — вымирающего народа, населяющего Алеутские острова в Тихом океане.

Главный герой спектакля, загадочный зверек мамору, отправляется в плаванье на спине кита в поиске острова. Он должен стать хранителем новой земли. Однако, если мамору совершит ошибку и выйдет не на тот берег, он превратится в камень. Во снах герою приходят мифические видения: то небесный творец Агугум желает островам найти себе место, то голубой полярный лис Акчинук рассказывает о своей безответной любви — к Лазоревой Луне. Создатели спектакля объединили нравоучительный сторителлинг с элементами роуд-муви, а проводником в сказочное путешествие выбрали Кешу, который побывал на острове Беринга и узнал историю о странствующих мамору и ките.