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«Театральный проект 27» научит жизненному ориентированию на спектакле «Кит плывет на север»

Нескучный театр для подростков со спектаклями про буллинг, школу и взросление представляет премьеру про поиск предназначения.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театрального проекта 27»

Сюжет постановки «Кит плывет на север» режиссера Алины Кушим и автора инсценировки Антона Ткаченко основан на одноименной книге Анастасии Строкиной. В ней философская притча о поиске своего места в мире объединена с мифическими легендами алеутов — вымирающего народа, населяющего Алеутские острова в Тихом океане. 

Главный герой спектакля, загадочный зверек мамору, отправляется в плаванье на спине кита в поиске острова. Он должен стать хранителем новой земли. Однако, если мамору совершит ошибку и выйдет не на тот берег, он превратится в камень. Во снах герою приходят мифические видения: то небесный творец Агугум желает островам найти себе место, то голубой полярный лис Акчинук рассказывает о своей безответной любви — к Лазоревой Луне. Создатели спектакля объединили нравоучительный сторителлинг с элементами роуд-муви, а проводником в сказочное путешествие выбрали Кешу, который побывал на острове Беринга и узнал историю о странствующих мамору и ките.

Алина Кушим

Режиссер:

Впервые прочитав книгу Анастасии Строкиной, я осознала, что это моя история — я не просто понимаю, о чем рассказывает читателю автор, я это чувствую и разделяю. Тема предназначения пронизывает всю мою творческую биографию. На мой взгляд, это острейший вопрос для очень большого количества людей, но особенно важно говорить об этом с подростками, ведь именно в этом возрасте закладывается фундамент будущего. Наш спектакль — это способ начать движение к себе, к своим мечтам, к осознанию своего «острова», своего места в этом мире.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театрального проекта 27»

Знакомьтесь, «Театральный проект 27» — они делают нескучные спектакли для подростков про буллинг, школу и Стива Джобса

Впервые увидеть спектакль можно 2 и 3 апреля на площадке «Театрального проекта 27» — территории экс-завода «Арсенал».

Представить спектакль на петербургской премьере предстоит Арсению Вейсу, Владиславу Дунаеву, Игорю Сетдекову, Вие Геке и Елизавете Бошоер. Художником «Кит плывет на север» выступила Аня Иткина, а мультимедиа сопровождением занимался Дмитрий Мартынов. Музыкальное сопровождение создал саунд-дизайнер Алексей Титов. 

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