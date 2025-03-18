Какие спектакли в Петербурге обязательны к просмотру? Советуют Паутова, Крестьянкин, Серзин, Ткачук и другие режиссеры

создательница и режиссер театрального проекта «povod. ovod», блогер

«Zholdak Dreams: похитители чувств», БДТ. Спектакль для тех, кто не ищет простых эмоций и любит посмотреть на классическое произведение под экспериментальной призмой большого художника. На меня он произвел огромное впечатление именно благодаря его форме. Ходила больше пяти раз.

«Оркестр», НДТ. Постановки Льва Эренбурга — для меня не просто спектакли мастера, это база, если хотите. Это фундамент моего режиссерского вокабуляра. Именно «Оркестр» был первым «ожогом», самым сильным впечатлением.

«Про Федота-стрельца, удалого молодца», Театр им. Ленсовета. Асолютно гениальное сочетание музыки и рассказанной визуальным языком истории. Тонко, мощно.

«Братья и сестры», МДТ. Это первый спектакль, который я посмотрела в Петербурге. Мне повезло увидеть его в изначальном составе, но новый ничуть не хуже, ибо в дотошном профессионализме и гении Льва Додина нет сомнений. Жить в Петербурге и не видеть спектакль «Братья и Сестры» — себя обокрасть.

«Король Лир», НДТ. У каждого большого мастера в определенный период жизни появляется это название. Лев Эренбург не исключение. Но он, конечно, выделяется своим индивидуальным, только ему характерным прочтением. Это рок-н-ролл. Несмотря, а может и благодаря тому, что режиссеру уже 71 год. На этот спектакль нужно идти учиться жить.

«Хоттабыч», театр «Мастерская». Скажу честно, я не люблю детские спектакли. Сама никогда бы не взялась конкурировать с телефоном за внимание детей. Но когда я смотрела эту постановку Романа Габриа, внутри меня все кричало: «Да! Это работает!». Даже если вы уже давно не ребенок, рекомендую сходить за порцией настоящей радости.