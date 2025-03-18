Какие спектакли в Петербурге обязательны к просмотру? Советуют Паутова, Крестьянкин, Серзин, Ткачук и другие режиссеры

В Петербурге более 40 театральных площадок, как государственных, так и независимых. Как сориентироваться в многообразии «Чаек», «Гроз» и «Королей Лиров»? Собака.ru призвала к ответу режиссеров и культуртрегеров города — получился субъективный топ из 21 (!) отличного спектакля.
«Zholdak Dreams: похитители чувств» в БДТ
Настя Паутова
создательница и режиссер театрального проекта «povod. ovod», блогер
«Zholdak Dreams: похитители чувств», БДТ. Спектакль для тех, кто не ищет простых эмоций и любит посмотреть на классическое произведение под экспериментальной призмой большого художника. На меня он произвел огромное впечатление именно благодаря его форме. Ходила больше пяти раз.
«Оркестр», НДТ. Постановки Льва Эренбурга — для меня не просто спектакли мастера, это база, если хотите. Это фундамент моего режиссерского вокабуляра. Именно «Оркестр» был первым «ожогом», самым сильным впечатлением.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца», Театр им. Ленсовета. Асолютно гениальное сочетание музыки и рассказанной визуальным языком истории. Тонко, мощно.
«Братья и сестры», МДТ. Это первый спектакль, который я посмотрела в Петербурге. Мне повезло увидеть его в изначальном составе, но новый ничуть не хуже, ибо в дотошном профессионализме и гении Льва Додина нет сомнений. Жить в Петербурге и не видеть спектакль «Братья и Сестры» — себя обокрасть.
«Король Лир», НДТ. У каждого большого мастера в определенный период жизни появляется это название. Лев Эренбург не исключение. Но он, конечно, выделяется своим индивидуальным, только ему характерным прочтением. Это рок-н-ролл. Несмотря, а может и благодаря тому, что режиссеру уже 71 год. На этот спектакль нужно идти учиться жить.
«Хоттабыч», театр «Мастерская». Скажу честно, я не люблю детские спектакли. Сама никогда бы не взялась конкурировать с телефоном за внимание детей. Но когда я смотрела эту постановку Романа Габриа, внутри меня все кричало: «Да! Это работает!». Даже если вы уже давно не ребенок, рекомендую сходить за порцией настоящей радости.
«Эффект Чарли Гордона» в «Таком театре»
Дмитрий Крестьянкин
идеолог и художественный руководитель «Плохого театра»
«Эффект Чарли Гордона», «Такой театр». Игорь Сергеев и Варя Светлова — крутецкая команда. Это легендарный спектакль. Не знаю, в каком он состоянии сейчас, но, когда я смотрел его на последнем курсе обучения в институте, он произвел на меня мощное впечатление.
«Три сестры», Театр им. Ленсовета. Это легендарная постановка золотой эры Театра им. Ленсовета. Вообще рекомендую идти на любой спектакль Юрия Бутусова — постепенно они исчезают, надо успеть.
Любой из спектаклей Бориса Павловича. Они всегда умные и эмпатичные. Дадут свет даже в кромешной тьме.
Любая из постановок в «Таком театре», театре «Цехъ», «Городском театре», «Театро Ди Капуа», «Социально-удожественном театре», Малом театре кукол, «Невидимом театре», «Камерном театре Малыщицкого», «Упсала-Цирке». Сходите в любой из независимых театров Петербурга, это точно будет любопытно.
«Морфий» в НДТ
Чакчи Фросноккерс
художественный руководитель Малого театра кукол
«Гроза», БДТ. Тот случай, когда после спектакля невозможно смотреть другие интерпретации пьесы. Совершенно гениальное решение Андрея Могучего — применить принципы театра Кабуки к хрестоматийной русской классической пьесе.
«Морфий», НДТ. Спектакль Александра Фонарева сплетен из поэтического режиссерского языка. Здесь даже самый махровый быт становится поэзией: больной и трагической.
«Деревня канатоходцев», «Открытое пространство». Идеальное совпадение текста и сценического решения Яны Туминой. Жизнь и судьба каждого героя здесь зависит от умения держать баланс — в прямом смысле слова.
«Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко», «Балтийский дом». НЭП, авангард, время безвременья, хаос характеров и гуща событий. Живой, как жизнь, спектакль Андрея Прикотенко с сильнейшими актерскими работами.
«Олеся. История любви» в Театре на Садовой
Евгений Ткачук
художественный руководитель конного драмтеатра «ВелесО»
«Академия смеха», Театр им. Ленсовета. Это глубокое исследование современного театра и его проблем. Его воплощают два потрясающих актера (Перегудов и Дель) и устраивают абсолютный лицедейский аттракцион.
«Олеся. История любви», «Театр на Садовой». Режиссерские приемы Максима Диденко и Николая Дрейдена в сочетании с великолепными актерскими решениями увлекают в мистическую фактуру нашей жизни.
Еще я не видел, но очень наслышан о «Чайке» в МДТ и «Квадрате» в «Плохом театре».
«Как хорошо мы плохо жили» в «Невидимом театре»
Семен Серзин
основатель и главный режиссер «Невидимого театра»
Я могу посоветовать постановки «Гринч» в театре Karlsson Haus, «Журавль и цапля» в БТК и «Как хорошо мы плохо жили» во дворе «Невидимого театра».
Когда я смотрю спектакли, мне хочется стать ребенком: безусловно поверить в происходящее на сцене. И это все сложнее стало получаться, в силу или насмотренности, или профдеформации. А в перечисленных спектаклях есть магия.
В «Журавле и цапле» я верю, что куклы живые, что между ними что-то настоящее рождается, и я при этом присутствую. В «Гринче» очень классная музыка, ее композитор мой брат, Женя Серзин. Катя Ложкина-Белевич — вообще мой любимый режиссер. Если вы думаете, что посмотреть вместе со своими детьми — это маст-си. Там в конце нужно петь рождественскую песню Гринчу: сначала дети, потом мамы и папы, потом хором. Все пели, и это было круто.
«Как хорошо мы плохо жили» — если вы еще не ходили, то, точно нужно. Это история потерянного поколения 1990-х по дневникам и стихам Бориса Рыжего.
«Квадрат» в «Плохом театре»
Роман Габриа
главный режиссер Театра «Мастерская»
«Три», «Камерный театр Малыщицкого». Это камерная, личная, документальная постановка большого режиссера Петра Шерешевского по мотивам «Трех сестер».
«Квадрат», «Плохой театр». Авторский текст, театр и мир Дмитрия Крестьянкина, где происходят реальные истории.
«Тихий свет», «Невидимый театр». Прекрасно, когда появляется современная драматургия, так искренне трогающая сердце. Посттрагедия в прекрасном исполнении петербургских артистов. Яркое визуальное решение и актерские работы.
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