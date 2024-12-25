Андрей Могучий и Теодор Курентзис ставят Чайковского, а Анна Гусева — Камиля Сен-Санса: Дягилевский фестиваль объявил о двух оперных премьерах

Дягилевский фестиваль пройдет с 13 по 22 июня 2025 года в Перми и представит ряд постановок, среди которых две премьеры: «Пиковая дама» Петра Чайковского — в интерпретации режиссера Андрея Могучего и под руководством художественного директора фестиваля Теодора Курентзиса. Постановка интерпретирует оперу как захватывающий триллер, в котором светская жизнь Петербурга скрывает мрачные тайны, а страсть превращается в одержимость.

Также в программе — редкая для России опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке режиссера (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Анны Гусевой и главного дирижера Пермского театра оперы и балета Владимира Ткаченко. Написанная в XIX веке опера сочетает библейский пафос, эмоциональный накал в партитуре и либретто по мотивам текста Вольтера. История рассказывает о могучем Самсоне, который поддается обольщению коварной Далилы и теряет свою силу.