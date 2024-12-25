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Андрей Могучий и Теодор Курентзис ставят Чайковского, а Анна Гусева — Камиля Сен-Санса: Дягилевский фестиваль объявил о двух оперных премьерах

Постановочные команды рассмотрят знаковые оперные партитуры XVIII, XX и XXI веков в русле междисциплинарности и развития языка современного театра. Один из главных оперных смотров России традиционно представит три премьеры, очередную из которых огласят в начале года.

Андрей Могучий
Фото: Евгений Мохорев для Собака.ru
Андрей Могучий

Дягилевский фестиваль пройдет с 13 по 22 июня 2025 года в Перми и представит ряд постановок, среди которых две премьеры: «Пиковая дама» Петра Чайковского — в интерпретации режиссера Андрея Могучего и под руководством художественного директора фестиваля Теодора Курентзиса. Постановка интерпретирует оперу как захватывающий триллер, в котором светская жизнь Петербурга скрывает мрачные тайны, а страсть превращается в одержимость.

Также в программе — редкая для России опера «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в постановке режиссера (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Анны Гусевой и главного дирижера Пермского театра оперы и балета Владимира Ткаченко. Написанная в XIX веке опера сочетает библейский пафос, эмоциональный накал в партитуре и либретто по мотивам текста Вольтера. История рассказывает о могучем Самсоне, который поддается обольщению коварной Далилы и теряет свою силу.

Анна Гусева
Фото: Дмитрий Егоров для Собака.ru
Анна Гусева

Параллельно оперным смотрам запустят просветительскую программу. Так, вновь будет организован Молодежный хор, занятия которого начнутся с 8 июня. Принять участие смогут студенты и выпускники музыкальных вузов, окончившие учебу не ранее 2022 года. Заявки принимаются до 31 марта 2025 года, участие — бесплатное.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фестиваля

Полная программа, включая третью оперную премьеру, концертные и перформативные события, будет объявлена в начале 2025 года.

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Люди:
Анна Гусева, Андрей Могучий

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