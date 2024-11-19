Таков закон сансары! Как устроен спектакль-медитация «Сутра золотого света» в Эрмитаже, поставленный Яной Туминой и ее студентами

В Эрмитаже (почти ночью, после закрытия!) добавляют плюсов в карму: ученики режиссера-феномена Яны Туминой показывают спектакль-променад «Сутра золотого света» по «буддийским» залам (с анимацией, кукольным театром и памятниками исчезнувших цивилизаций!). Рассказываем, как устроен главный музейно-театральный проект сезона, увидеть который можно в Петербурге до середины декабря.
Курс Яны Туминой в РГИСИ показывает «Сутру золотого света» — постановку-бродилку с девятью перформансами-шоустопперами у памятников исчезнувших цивилизаций. Ростовые куклы и актер-проводник с колесом (явно — сансары!) бережно ведут зрителя по анфиладе закрытого по вечерам Зимнего дворца. И попутно разъясняют через жесты-мудры каноны буддизма о терпении, отказе от страданий и поиске света (золотого!) в самих себе.
Свои роли медиаторов между зрителем и экспонатами студенты играют со всем пылом и трогательностью ньюкамеров. Среди перформансов — саспенс-опыт в режиме реального времени об усердии («Баланс»), коллективный пластический этюд с тонким юмором и анимацией («Сутра золотого света»), красочный кукольный спектакль в спектакле об искушении Сиддхартхи Гаутамы («Просветление Будды») и камео артиста с аутизмом Игоря Никитина из «Антон тут рядом», читающего стихотворение Арсения Тарковского («Человек»).
А за три года до «Сутры» была «Флора». Тогда Эрмитаж впервые провел театральный арт-эксперимент — показал мультижанровый спектакль-прогулку по постоянной экспозиции. У картин Рембрандта, натюрмортов Пауля де Воса и скульптур Яна Фабра классные артисты — от Андрея Феськова и Александры Ревенко до Лилии Бурдинской и Сергея Мигицко — читали монологи, пели барочные вокализы и танцевали контемпорари. И это сработало как медиация! Привычные паттерны зрительского восприятия ломались.
Оказалось, что «Возвращение блудного сына» (если следовать написанному специально для «Флоры» тексту Татьяны Толстой!) — это не только про прощение, но и про ревность. А через оптику эмпатии можно разглядеть душу даже в танатологическом символе фламандской роскоши — омаре. Эксперимент оказался удачным, и его продолжили: сиквелом «Флоры» в 2023 году стал эклектичный спектакль-променад по Главному штабу «Чудесный источник».
Куратору третьего проекта серии «Сутра золотого света», режиссеру Яне Туминой, формалистские приемы не близки. Ее театр — театр не ревизии и шока с трепетом, а принятия, инклюзии, умения вглядеться в Другого (и другое) и увидеть там не ад, но рай. А еще — утешения и веры в обыкновенное чудо. Взрослым зрителям его, кажется, уже и не испытать, но в работах Туминой, как кукольных, так и драматических, чудо будто бы и правда происходит. И «Сутра» не исключение. При должной чуткости и подключении спектакль награждает в финале безотчетной и оптимистичной надеждой на лучшее.
Яна Тумина
Режиссер
Мы хотим золотой нитью, золотой сутрой (в буквальном переводе с санскрита как раз "нить". — Прим. ред.) прошить Эрмитаж и постараться обнять петербургского зрителя так крепко, насколько это возможно
Выбор для эрмитажной постановки священного буддийского текста с притчевой структурой и целительной (с религиозных позиций) природой выглядит естественным в биографии режиссера: Тумина уже осмысляла в театре и предания народов Дагестана («Деревня канатоходцев»), и хоррор-сказки Андерсена («Комната Герды»), и фантазии особенного мальчика с лишней хромосомой («Колино сочинение»). К тому же большинство студентов ее курса, играющих в «Сутре», из Бурятии.
«Не то чтобы ребята очень религиозны, но это все же часть их генетического кода. Залы Эрмитажа, где расположилась наша работа, хорошо подходят для того, чтобы успокоить, замедлить и поддержать всех приходящих (так мы формулировали для себя основную задачу). В них нет насыщенности цветов и красок, а есть простор и большая боль, ведь они хранят осколки утерянной культуры и цивилизации», — объясняет Яна.
Эти «осколки» — фрагменты настенных росписей, скульптур и живописи от II до XIX веков «буддийских» цивилизаций, расположенных по Великому Шелковому пути: от Средней Азии до Восточного Туркестана. То мандалы Ушнишавиджая (будды перерождения и долголетия) из археологического памятника тангутского государства Хара-Хото, то изображения первой проповеди Будды Шакьямуни из Турфанского оазиса, то тибетский бодхисаттва Авалокитешвара, демонстрирующий мудру дарования прибежища.
Путешествие по эпохам — переход из зала в зал — сопровождается аккомпанементом настоящей сутры, текст которой под конец, чтобы наверняка, произносится и на русском языке. Кстати, это, по задумке Туминой, пасхалка: «Связующая линия спектакля — звучание самой сутры золотого света в записи. И мы попросили ламу из петербургского дацана прочесть ее. Это целительные слова, которые звучат в моменты переходов из зала в зал и лечат всех нас — и команду, и зрителей».
Спектакль «Сутра золотого света» показывают каждую среду и четверг до 12 декабря в Запасной галерее памятников Центральной Азии II—XIX веков Эрмитажа.
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