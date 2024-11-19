Таков закон сансары! Как устроен спектакль-медитация «Сутра золотого света» в Эрмитаже, поставленный Яной Туминой и ее студентами

Курс Яны Туминой в РГИСИ показывает «Сутру золотого света» — постановку-бродилку с девятью перформансами-шоустопперами у памятников исчезнувших цивилизаций. Ростовые куклы и актер-проводник с колесом (явно — сансары!) бережно ведут зрителя по анфиладе закрытого по вечерам Зимнего дворца. И попутно разъясняют через жесты-мудры каноны буддизма о терпении, отказе от страданий и поиске света (золотого!) в самих себе.

Свои роли медиаторов между зрителем и экспонатами студенты играют со всем пылом и трогательностью ньюкамеров. Среди перформансов — саспенс-опыт в режиме реального времени об усердии («Баланс»), коллективный пластический этюд с тонким юмором и анимацией («Сутра золотого света»), красочный кукольный спектакль в спектакле об искушении Сиддхартхи Гаутамы («Просветление Будды») и камео артиста с аутизмом Игоря Никитина из «Антон тут рядом», читающего стихотворение Арсения Тарковского («Человек»).

А за три года до «Сутры» была «Флора». Тогда Эрмитаж впервые провел театральный арт-эксперимент — показал мультижанровый спектакль-прогулку по постоянной экспозиции. У картин Рембрандта, натюрмортов Пауля де Воса и скульптур Яна Фабра классные артисты — от Андрея Феськова и Александры Ревенко до Лилии Бурдинской и Сергея Мигицко — читали монологи, пели барочные вокализы и танцевали контемпорари. И это сработало как медиация! Привычные паттерны зрительского восприятия ломались.

Оказалось, что «Возвращение блудного сына» (если следовать написанному специально для «Флоры» тексту Татьяны Толстой!) — это не только про прощение, но и про ревность. А через оптику эмпатии можно разглядеть душу даже в танатологическом символе фламандской роскоши — омаре. Эксперимент оказался удачным, и его продолжили: сиквелом «Флоры» в 2023 году стал эклектичный спектакль-променад по Главному штабу «Чудесный источник».