«Театральный проект 27» представит новогодний спектакль «Кот тут главный»

Премьера спектакля «Кот тут главный» состоится 7 декабря на новой постоянной площадке «Театральный проект 27» — в конце сентября труппа получила прописку на территории бывшего завода «Арсенал». Сюжет постановки разворачивается в обыкновенной российской семье, где за пушистым компаньоном Василием присматривают Настя и ее дочь Полина. Все в одночасье меняется, когда в их ячейку общества врывается Александр — новый возлюбленной Насти. С его появления начали происходить необъяснимые события: «предметы начали падать с полок, чай стал проливаться прямо на ноутбук, а билеты — рваться сами по себе», а улыбчивая Полина вдруг стала замкнутой и нелюдимой. Василий решает взять решение проблемы в свои могучие лапы.

«Это спектакль о том, как семья сталкивается с изменениями, как сложно иногда адаптироваться к новым условиям. Через призму взаимоотношений между мамой, подростком и котом спектакль исследует темы принятия, любви и адаптации. Это также рассказ о том, как важно уметь принимать перемены в жизни, даже если сначала это очень трудно, как семья, несмотря на недопонимание, остается точкой опоры, которая помогает справляться с жизненными вызовами», — комментирует режиссер Арина Гулимова.

Сценическую адаптацию оригинальной сказки Кристины Кретовой придумала драматург Лиза Булаева, а костюмы — Елизавета Мирошникова. Сыграть персонажей спектакля предстоит Андрею Мишустину, Ивану Писоцкому, Мэри Ваха, Алине Белоусовой.

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