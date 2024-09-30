«Театральный проект 27» представит первую премьеру на новой площадке — «Фабрику по изготовлению вундеркиндов»

Сюжет спектакля «Фабрика по изготовлению вундеркиндов» основан на одноименной пьесе Анны Морозовой (она же выступила режиссером!) про одаренную девочку с абсолютным слухом. Так, Аню отдают в спецшколу — буквально спартанскую фабрику будущих лидеров: «Там все заточено на победу, все силы брошены на то, чтобы из каждого ученика получился гений». Как часто в жизни бывает, давление отталкивает девочку не только от людей, но и от любви к музыке. Премьера состоится 25 и 26 октября.

На сцену новой площадки (на территории экс-завода «Арсенал» )театра выйдут Дарья Теплова, Юлия Захаркина, Андрей Мишустин, Алексей Романович и Юлия Чербаджи. Художником постановщиком постановки выступила Анна Полякова, звукорежиссером — Роберт Мурадов. Режиссер постановки основывалась на автобиографических событиях из своей жизни.