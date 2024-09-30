«Театральный проект 27» представит первую премьеру на новой площадке — «Фабрику по изготовлению вундеркиндов»

«Главное — не процесс а результат. Быть вторым — плохо. Ты рожден побеждать!». Первая премьера труппы на новой сцене — это знакомая многим история о взрослении в эпоху постоянной гонки за достижениями.
Сюжет спектакля «Фабрика по изготовлению вундеркиндов» основан на одноименной пьесе Анны Морозовой (она же выступила режиссером!) про одаренную девочку с абсолютным слухом. Так, Аню отдают в спецшколу — буквально спартанскую фабрику будущих лидеров: «Там все заточено на победу, все силы брошены на то, чтобы из каждого ученика получился гений». Как часто в жизни бывает, давление отталкивает девочку не только от людей, но и от любви к музыке. Премьера состоится 25 и 26 октября.
На сцену новой площадки (на территории экс-завода «Арсенал» )театра выйдут Дарья Теплова, Юлия Захаркина, Андрей Мишустин, Алексей Романович и Юлия Чербаджи. Художником постановщиком постановки выступила Анна Полякова, звукорежиссером — Роберт Мурадов. Режиссер постановки основывалась на автобиографических событиях из своей жизни.
Режиссер:
По сути, это моя автобиография, переведенная в жанр антиутопии. Потому что, если всерьез воспринимать те годы моей жизни, становится мучительно больно. Сейчас я уже могу посмотреть на пройденный путь на дистанции, с юмором. В конце концов, все закончилось хорошо: я занимаюсь любимым делом и даже музыкой. На самом деле это история о любви и принятии. О безусловной любви, когда тебя любят не за пятерки, а просто потому, что ты есть на этом белом свете. О том, как важно уметь признавать свои ошибки. О том, что не поздно сделать это даже через десятилетия. Большинству взрослых хочется как можно раньше понять, каким будет путь их детей. И это естественно: какой родитель не думает о будущем своего ребенка? Но сколько из тех, кто, по той или иной необходимости, выбрал себе специальность после девятого класса, работают по профессии? Единицы. Нашим спектаклем мы хотим подловить подростков и их родителей как раз на этом важном моменте — моменте выбора.
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