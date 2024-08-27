Богомолов, Зиганшина и Чехов по-бразильски: Что смотреть на фестивале «Александринский»?

В последнюю пятницу этого лета, 30 августа, стартует международный фестиваль «Александринский». Чуть больше чем за месяц на двух сценах театра покажут премьеру Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса», бенефис Эры Зиганшиной и Игоря Волкова «Екатерина и Вольтер» в режиссуре нового худрука Никиты Кобелева и гастрольные работы трупп из Бразилии, Азербайджана и Турции. Рассказываем обо всех хайлайтах программы.
Режиссер Константин Богомолов
«Мать. Горькая пьеса», Александринский театр (18+)
Открывает программу спектакль Константина Богомолова — его премьера должна была состояться еще на прошлом фестивале, но не сложилось. Все детали первой постановки режиссера в Александринке держат в секрете, а из производственных деталей известен лишь костяк команды. За сценографию спектакля Богомолова традиционно отвечает Лариса Ломакина, за видео — Алан Мандельштам, за свет — Иван Виноградов. В основе сюжета — самостоятельная пьеса режиссера, импульсом для создания которой послужил роман «Мать» Максима Горького.
В рамках off-программы фестиваля пройдет творческая встреча с Константином Богомоловым, где можно будет задать вопросы о его замысле и узнать больше о предстоящей премьере.
30, 31 августа, 1, 5 сентября
Актриса Эра Зиганшина
«Екатерина и Вольтер», Александринский театр (16+)
Премьера спектакля режиссера Никиты Кобелева, который в июле 2024-го был назначен на пост нового художественного руководителя театра. В основе сюжета — подлинная историческая переписка императрицы Екатерины II и французского философа Вольтера, продолжавшаяся 15 лет. Роль российской самодержицы сыграет бессменная прима Александринского театра Эра Зиганшина, а ее партнером по сцене станет Игорь Волков.
8, 22 сентября, 26, 31 октября
Спектакль «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!»
«Юпитер и чайка. Без театра жить невозможно!», театральная компания «Сетор де ареас изоладас» (18+)
Современное прочтение чеховской «Чайки» представит труппа из Бразилии под руководством режиссера и художника по костюмам Ады Луана. В этой версии привычный сюжет про душевные метания дворянской семьи в загородном доме переплетается со вполне современными процессами: от антиутопических вымыслов до блокировки в интернете и размышлений об истинном призвании.
20, 21 сентября
Спектакль «Иблис и...»
«Иблис и...», Азербайджанский государственный драматический театр (16+)
В центре сюжета спектакля Мехрибан Алекперзаде — люди, продавшие душу Иблису (именно так звучит одно из многочисленных имен дьявола). Слабость человеческого духа, тяга к похоти, терзающие сомнения и острая реакция на окружающую мирскую несправедливость — все это соединяется в главном герое по имени Ариф.
Подробно об особенностях традиционного азербайджанского театра можно будет узнать на лекции «Драма "Иблис" — первая мистерия тюркского мира», которую на Новой сцене прочитает театральный критик Нияз Игламов.
3, 4 сентября
Спектакль «Машина Чехов»
«Машина Чехов», Турецкий Государственный театр из Анкары (12+)
Еще один спектакль-посвящение Чехову. Спектакль Петру Вуткэрэу рассказывает о последних днях жизни Антона Павловича, умирающего от туберкулеза. Двигаясь к своему финалу, он ведет диалог с собой и созданными им персонажами. А еще — фантазирует, как они могли бы жить за пределами написанных им произведений.
7 , 8 октября
Off-программа фестиваля «Александринский»
На Новой сцене театра параллельно с показами спектаклей команда организовала серию лекций, творческих встреч и концертов. Вот некоторые из них:
Театровед и продюсер Татьяна Кузовчикова расскажет о традиционных театрах кукол Азии (16+).
30 августа
Профессор РГИСИ Александр Чепуров станет модератором встречи с режиссером Константином Богомоловым, приуроченной к премьере спектакля «Мать. Горькая пьеса». (16+)
31 августа
Режиссер, актриса и педагог Амела Вученович проведет ликбез по национальному театру Сербии и его особенностям. (16+)
31 августа
В рамках проекта «Лаборатория новых медиа» покажут перформанс «Биомеханика VR», посвященный переосмыслению творческой практики Всеволода Мейерхольда — «биомеханики». Это система упражнений, направленных на развитие физической подготовки. (6+)
3 сентября
Электроакустический концерт-оммаж к спектаклю Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего» сыграют музыканты Александра Листова, Салават Сафиуллин, Илья SymphoCat, Соня Скобелева и другие (12+).
11 сентября
Еще одна творческая встреча пройдет с художественным руководителем Александринского театра — Никитой Кобелевым, приуроченная к премьере спектакля «Лягушки», показ которого также пройдет в рамках фестиваля (16+).
22 сентября
XV Международный театральный фестиваль «Александринский» будет проходить в Петербурге с 30 августа по 10 октября 2024 года.
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