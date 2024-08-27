Богомолов, Зиганшина и Чехов по-бразильски: Что смотреть на фестивале «Александринский»?

«Мать. Горькая пьеса», Александринский театр (18+)

Открывает программу спектакль Константина Богомолова — его премьера должна была состояться еще на прошлом фестивале, но не сложилось. Все детали первой постановки режиссера в Александринке держат в секрете, а из производственных деталей известен лишь костяк команды. За сценографию спектакля Богомолова традиционно отвечает Лариса Ломакина, за видео — Алан Мандельштам, за свет — Иван Виноградов. В основе сюжета — самостоятельная пьеса режиссера, импульсом для создания которой послужил роман «Мать» Максима Горького.

В рамках off-программы фестиваля пройдет творческая встреча с Константином Богомоловым, где можно будет задать вопросы о его замысле и узнать больше о предстоящей премьере.

30, 31 августа, 1, 5 сентября