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Богомолов, Зиганшина и Чехов по-бразильски: Что смотреть на фестивале «Александринский»?

В последнюю пятницу этого лета, 30 августа, стартует международный фестиваль «Александринский». Чуть больше чем за месяц на двух сценах театра покажут премьеру Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса», бенефис Эры Зиганшиной и Игоря Волкова «Екатерина и Вольтер» в режиссуре нового худрука Никиты Кобелева и гастрольные работы трупп из Бразилии, Азербайджана и Турции. Рассказываем обо всех хайлайтах программы.

Режиссер Константин Богомолов
Фото: Лиза Медунецкая

Режиссер Константин Богомолов

«Мать. Горькая пьеса», Александринский театр (18+)

Открывает программу спектакль Константина Богомолова — его премьера должна была состояться еще на прошлом фестивале, но не сложилось. Все детали первой постановки режиссера в Александринке держат в секрете, а из производственных деталей известен лишь костяк команды. За сценографию спектакля Богомолова традиционно отвечает Лариса Ломакина, за видео — Алан Мандельштам, за свет — Иван Виноградов. В основе сюжета — самостоятельная пьеса режиссера, импульсом для создания которой послужил роман «Мать» Максима Горького.

В рамках off-программы фестиваля пройдет творческая встреча с Константином Богомоловым, где можно будет задать вопросы о его замысле и узнать больше о предстоящей премьере. 

30, 31 августа, 1, 5 сентября

Актриса Эра Зиганшина
Фото: Алексей Костромин

Актриса Эра Зиганшина

«Екатерина и Вольтер», Александринский театр (16+)

Премьера спектакля режиссера Никиты Кобелева, который в июле 2024-го был назначен на пост нового художественного руководителя театра. В основе сюжета — подлинная историческая переписка императрицы Екатерины II и французского философа Вольтера, продолжавшаяся 15 лет. Роль российской самодержицы сыграет бессменная прима Александринского театра Эра Зиганшина, а ее партнером по сцене станет Игорь Волков. 

8, 22 сентября, 26, 31 октября

Спектакль «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Александринского театра

Спектакль «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!»

«Юпитер и чайка. Без театра жить невозможно!», театральная компания «Сетор де ареас изоладас» (18+)

Современное прочтение чеховской «Чайки» представит труппа из Бразилии под руководством режиссера и художника по костюмам Ады Луана. В этой версии привычный сюжет про душевные метания дворянской семьи в загородном доме переплетается со вполне современными процессами: от антиутопических вымыслов до блокировки в интернете и размышлений об истинном призвании. 

20, 21 сентября

Спектакль «Иблис и...»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Александринского театра

Спектакль «Иблис и...»

«Иблис и...», Азербайджанский государственный драматический театр (16+)

В центре сюжета спектакля Мехрибан Алекперзаде — люди, продавшие душу Иблису (именно так звучит одно из многочисленных имен дьявола). Слабость человеческого духа, тяга к похоти, терзающие сомнения и острая реакция на окружающую мирскую несправедливость — все это соединяется в главном герое по имени Ариф. 

Подробно об особенностях традиционного азербайджанского театра можно будет узнать на лекции «Драма "Иблис" — первая мистерия тюркского мира», которую на Новой сцене прочитает театральный критик Нияз Игламов.

3, 4 сентября

Спектакль «Машина Чехов»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

Спектакль «Машина Чехов»

«Машина Чехов»,  Турецкий Государственный театр из Анкары  (12+)

Еще один спектакль-посвящение Чехову. Спектакль Петру Вуткэрэу рассказывает о последних днях жизни Антона Павловича, умирающего от туберкулеза. Двигаясь к своему финалу, он ведет диалог с собой и созданными им персонажами. А еще — фантазирует, как они могли бы жить за пределами написанных им произведений.

7 , 8 октября

Off-программа фестиваля «Александринский»

На Новой сцене театра параллельно с показами спектаклей команда организовала серию лекций, творческих встреч и концертов. Вот некоторые из них: 

Театровед и продюсер Татьяна Кузовчикова расскажет о традиционных театрах кукол Азии (16+).

30 августа

Профессор РГИСИ Александр Чепуров станет модератором встречи с режиссером Константином Богомоловым, приуроченной к премьере спектакля «Мать. Горькая пьеса». (16+)

31 августа 

Режиссер, актриса и педагог Амела Вученович проведет ликбез по национальному театру Сербии и его особенностям. (16+)

31 августа 

В рамках проекта «Лаборатория новых медиа» покажут перформанс «Биомеханика VR», посвященный переосмыслению творческой практики Всеволода Мейерхольда — «биомеханики». Это система упражнений, направленных на развитие физической подготовки. (6+)

3 сентября

Электроакустический концерт-оммаж к спектаклю Валерия Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего» сыграют музыканты Александра Листова, Салават Сафиуллин, Илья SymphoCat, Соня Скобелева и другие (12+). 

11 сентября

Еще одна творческая встреча пройдет с художественным руководителем Александринского театра — Никитой Кобелевым, приуроченная к премьере спектакля «Лягушки», показ которого также пройдет в рамках фестиваля (16+).

22 сентября

XV Международный театральный фестиваль «Александринский» будет проходить в Петербурге с 30 августа по 10 октября 2024 года. 

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