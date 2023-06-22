18 и 19 сентября Национальный театр в Белграде представит на основной сцене Александринского театра спектакль «Война и мир» в постановке Бориса Лиешевича. Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова привезет на фестиваль два спектакля. 25 сентября на основной сцене покажут «Отелло» Романа Мархолиа по трагедии Уильяма Шекспира, 26 сентября на Новой сцене — «В горы за тобой» художественного руководителя театра Хавы Ахмадовой по пьесе Олега Михайлова.

Национальный драматический театр имени Габриэла Сундукяна (Ереван, Армения) 30 сентября покажет на Новой сцене спектакль «Декамерон» по новеллам Джованни Боккаччо в режиссуре Лили Элбакян, 28 сентября на основной сцене — «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи в постановке Армена Элбакяна. 30 сентября Организационный комитет Года Расула Газматова проведет на основной сцене театрализованное представление «Родники Расула Гамзатова» с участием ансамбля «Лезгинка», ансамбля песни и танца «Дагестан», Дагестанского театра оперы и балета, мужского хора «Чарода» и других коллективов.

В программу фестиваля вошли также премьеры спектаклей молодых режиссеров, выпущенные в Александринском театре в финале 267-го сезона. Спектакль Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина будет показан 14 октября на основной сцене, спектакль Елены Павловой по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка» — 13 и 14 октября на Новой сцене. Завершит основную программу фестиваля премьера спектакля Константина Богомолова по роману Максима Горького «Мать» — 4, 5, 6 ноября на основной сцене Александринского театра.