В основной программе — гастрольные спектакли национальных театров из Сербии, Армении и Чеченской республики, три собственные премьеры Александринского театра, а также серия избранных спектаклей Валерия Фокина, посвященных 20-летию режиссера на посту художественного руководства театра.
Программу фестиваля «Александринский» в этом году открывает спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Созданная совместно с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым, постановка сюжетно захватывает всего несколько дней российской истории, которые были ознаменованы окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III — увидеть ее на основной сцене можно 8, 9 и 10 сентября. В посвященном 20-летию Валерия Фокина на посту худрука Александринского театра цикле будут показаны еще два спектакля режиссера: 16 и 17 сентября на Новой сцене, которая теперь носит имя Всеволода Мейерхольда, представят постановку по тексту Кирилла Фокина «Честная женщина», 8 октября на основной сцене Александринского театра — «Рождение Сталина».
Валерий Фокин
18 и 19 сентября Национальный театр в Белграде представит на основной сцене Александринского театра спектакль «Война и мир» в постановке Бориса Лиешевича. Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова привезет на фестиваль два спектакля. 25 сентября на основной сцене покажут «Отелло» Романа Мархолиа по трагедии Уильяма Шекспира, 26 сентября на Новой сцене — «В горы за тобой» художественного руководителя театра Хавы Ахмадовой по пьесе Олега Михайлова.
Национальный драматический театр имени Габриэла Сундукяна (Ереван, Армения) 30 сентября покажет на Новой сцене спектакль «Декамерон» по новеллам Джованни Боккаччо в режиссуре Лили Элбакян, 28 сентября на основной сцене — «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи в постановке Армена Элбакяна. 30 сентября Организационный комитет Года Расула Газматова проведет на основной сцене театрализованное представление «Родники Расула Гамзатова» с участием ансамбля «Лезгинка», ансамбля песни и танца «Дагестан», Дагестанского театра оперы и балета, мужского хора «Чарода» и других коллективов.
В программу фестиваля вошли также премьеры спектаклей молодых режиссеров, выпущенные в Александринском театре в финале 267-го сезона. Спектакль Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина будет показан 14 октября на основной сцене, спектакль Елены Павловой по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка» — 13 и 14 октября на Новой сцене. Завершит основную программу фестиваля премьера спектакля Константина Богомолова по роману Максима Горького «Мать» — 4, 5, 6 ноября на основной сцене Александринского театра.
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