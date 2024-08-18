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Театр

В новом сезоне Большой театр кукол представит постановку «Евгений Онегин»

Показом коллектив отметит 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Его поставит главный режиссер БТК Руслан Кудашов.

фото: пресс-служба БТК

«Обращением к «Евгению Онегину» мы отметим 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Показы спектакля состоятся в ноябре», — рассказали в пресс-службе театра ТАСС. Там сообщили, что первым событием сезона станет фестиваль Центра развития режиссуры БТК «Стены», посвященный «Чистилищу» — второй части «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Также стало известно, что новый сезон откроет представление «Маленький концерт для фортепиано с медведем» режиссера Ксении Павловой. 

Фестиваль учеников главного режиссера пройдет с 17 по 22 сентября и станет продолжением работы, которая была начата Центром год назад на фестивале «Фундамент».

Ранее мы писали о том, что Центр Современной Драматургии привезет с гастролями спектакли по Стругацким и Абгарян на сцену Малого театра кукол. Покажут постановки «Понаехавшая», «Альбом с голубем» и «Трудно быть Богом».

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