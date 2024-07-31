Фестиваль «Стены» расскажет продолжение скитаний Данте по «Божественной комедии» — с 17 по 22 сентября свои эскизы Чистилища на Средней сцене БТК покажут семь начинающих театральных режиссера. Их работы войдут в отчетный проект Центра развития режиссуры БТК — образовательной платформы театра, созданной в 2022 году, и обеспечивающей молодым режиссерам практический опыт под кураторством опытных наставников.

Старт циклу тематических театральных эскизов даст работа Марины Хомутовой «Так далеко, так близко», которую можно увидеть 17 сентября. 18 сентября состоится показ «ЧП» Дарьи Левингер, а «Подьем!» Алены Волковой — 19 сентября. 20 сентября смотрим «Идущий» Алексея Егорова, а 21 числа сразу две постановки: «Ниоткуда с любовью» Романа Бокланова и «Болото» Олега Пинжова. Завершит фестиваль «Стены» эскиз «Любовь тройное естество» Анатолия Гущина.

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