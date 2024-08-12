Центр Современной Драматургии из Екатеринбурга в сентябре приедет на гастроли в петербургский Малый театр кукол. Покажут три постановки по текстам братьев Стругацких, современной писательницы и драматурга Наринэ Абгарян, а также режиссера Алексея Федорченко и сценариста Лиды Канашовой.

27 сентября режиссер Антон Бутаков представит «Трудно быть Богом» по одноименной социально-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких. Действие спектакля разворачивается на планете Арканар, находящейся на стадии феодализма и средневекового варварства. Земляне, используя высокие технологии и знания, следят за развитием цивилизации Арканара, не вмешиваясь в ее дела, но наблюдая за ее развитием. Авторами инсценировки выступили Татьяна Савина и Антон Бутаков, а режиссером-хореографом — Арина Орлова.