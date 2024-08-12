Покажут постановки «Понаехавшая», «Альбом с голубем» и «Трудно быть Богом».
«Трудно быть Богом»
Центр Современной Драматургии из Екатеринбурга в сентябре приедет на гастроли в петербургский Малый театр кукол. Покажут три постановки по текстам братьев Стругацких, современной писательницы и драматурга Наринэ Абгарян, а также режиссера Алексея Федорченко и сценариста Лиды Канашовой.
27 сентября режиссер Антон Бутаков представит «Трудно быть Богом» по одноименной социально-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких. Действие спектакля разворачивается на планете Арканар, находящейся на стадии феодализма и средневекового варварства. Земляне, используя высокие технологии и знания, следят за развитием цивилизации Арканара, не вмешиваясь в ее дела, но наблюдая за ее развитием. Авторами инсценировки выступили Татьяна Савина и Антон Бутаков, а режиссером-хореографом — Арина Орлова.
«Альбом с голубем»
«Нева, Эрмитаж, березы» или «Тот самый Бродвей»? 28 сентября перед судьбоносной дилеммой встанет Сергей Довлатов в постановке «Альбом с голубем» — сценическом переложении биографии писателя 1970 – 1980-х годов. Спектакль Алексея Федорченко поставлен по одноименной пьесе режиссера (в соавторстве со сценаристом Лидой Канашовой), рассказывающей о любви, боли эмиграции и творческой жизни журналиста.
«Понаехавшая»
В завершении гастролей покажут «Понаехавшую» — про молодую провинциальную девушку в большом недружелюбном городе декорациях турбулентной эпохи 90-х годов. Увидеть спектакль режиссера Ярославны Шастиной по книге современного драматурга Наринэ Абгарян можно 29 сентября.
Центр современный драматургии в Екатеринбурге — это новый экспериментальный формат театра, где нет привычных атрибутов: подмостков, бархатного занавеса и биноклей. В основе идеи — «театр близкого контакта», предполагающий, что зрители и актеры находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Так достигается эффект максимального погружения в происходящее.
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