18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Центр Современной Драматургии привезет с гастролями спектакли по Стругацким и Абгарян на сцену Малого театра кукол

Покажут постановки «Понаехавшая», «Альбом с голубем» и «Трудно быть Богом».

«Трудно быть Богом»
mtkteatr.ru / Малый театр кукол

«Трудно быть Богом»

Центр Современной Драматургии из Екатеринбурга в сентябре приедет на гастроли в петербургский Малый театр кукол. Покажут три постановки по текстам братьев Стругацких, современной писательницы и драматурга Наринэ Абгарян, а также режиссера Алексея Федорченко и сценариста Лиды Канашовой.

27 сентября режиссер Антон Бутаков представит «Трудно быть Богом» по одноименной социально-фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких. Действие спектакля разворачивается на планете Арканар, находящейся на стадии феодализма и средневекового варварства. Земляне, используя высокие технологии и знания, следят за развитием цивилизации Арканара, не вмешиваясь в ее дела, но наблюдая за ее развитием. Авторами инсценировки выступили Татьяна Савина и Антон Бутаков, а режиссером-хореографом — Арина Орлова.

«Альбом с голубем»
mtkteatr.ru / Малый театр кукол

«Альбом с голубем»

«Нева, Эрмитаж, березы» или «Тот самый Бродвей»? 28 сентября перед судьбоносной дилеммой встанет Сергей Довлатов в постановке «Альбом с голубем» — сценическом переложении биографии писателя 1970 – 1980-х годов. Спектакль Алексея Федорченко поставлен по одноименной пьесе режиссера (в соавторстве со сценаристом Лидой Канашовой), рассказывающей о любви, боли эмиграции и творческой жизни журналиста.

«Понаехавшая»
mtkteatr.ru / Малый театр кукол

«Понаехавшая»

В завершении гастролей покажут «Понаехавшую» — про молодую провинциальную девушку в большом недружелюбном городе декорациях турбулентной эпохи 90-х годов. Увидеть спектакль режиссера Ярославны Шастиной по книге современного драматурга Наринэ Абгарян можно 29 сентября.

Центр современный драматургии в Екатеринбурге — это новый экспериментальный формат театра, где нет привычных атрибутов: подмостков, бархатного занавеса и биноклей. В основе идеи — «театр близкого контакта», предполагающий, что зрители и актеры находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Так достигается эффект максимального погружения в происходящее.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: