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«Сутра золотого света»: в Эрмитаже стартует третий сезон музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник»

Это совместный проект Эрмитажа и Российского института сценических искусств (РГИСИ). Студенты покажут серию перформансов, вдохновленных историей искусств Центральной Азии II-XIX веков и священным текстом, известным как «Царица сутр», одного из направлений буддизма — махаяны.

pano.hermitagemuseum.org / Эрмитаж
pano.hermitagemuseum.org / Эрмитаж

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, этот экспериментальный променад, созданный в рамках музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник», ставят студенты курса Яны Туминой — актрисы, режиссёра и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Название «Сутра золотого света» отсылает к буддийскому тексту, популярному в Индии, Китае и Японии. Он часто использовался для освящения и защиты мест, а последователям наставлений обещал благополучие и просветление.

Спектакль-променад пройдет в Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа, где представлены настенные росписи и скульптуры из регионов Средней Азии и оазисов Восточного Туркестана (Синьцзяна), а также фресковая живопись тангутского и тибетского происхождения. 

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Светлана Супранович
Светлана Супранович

Премьера спектакля-променада, вдохновленного экспозицией залов Востока Эрмитажа, состоится 15 сентября, а последующие показы будут проходить в исторических залах Зимнего дворца по средам и четвергам до конца декабря. В «Сутре золотого света» примут участие будущие актеры, режиссеры, художники и театроведы из Бурятии, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Татарстана, Хабаровского края и Китая. Курируют проект педагоги Яна Тумина, Наталья Никуленко, Александр Балсанов и Дарья Кожевникова, а в художественно-постановочной части помогают неоднократный номинант и лауреат «Золотой маски» Кира Камалидинова и художник и режиссер Амир Ерманов. 

Светлана Супранович
Светлана Супранович

За последние годы музейно-театральная лаборатория Эрмитажа выпустила два спектакля — «Флору» в постановке австрийского режиссёра Жаклин Корнмюллер и «Чудесный источник», подготовленный режиссерской мастерской Геннадия Тростянецкого и драматургической мастерской Натальи Скороход.

«Музей — храм муз, и все музы у нас в музее объединяются. Это — эрмитажная традиция. Мы сочетаем самые разные искусства: театр, музыку, современнейшие инсталляции и перформансы, виртуальную реальность», — рассказывает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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