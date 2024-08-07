Это совместный проект Эрмитажа и Российского института сценических искусств (РГИСИ). Студенты покажут серию перформансов, вдохновленных историей искусств Центральной Азии II-XIX веков и священным текстом, известным как «Царица сутр», одного из направлений буддизма — махаяны.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, этот экспериментальный променад, созданный в рамках музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник», ставят студенты курса Яны Туминой — актрисы, режиссёра и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Название «Сутра золотого света» отсылает к буддийскому тексту, популярному в Индии, Китае и Японии. Он часто использовался для освящения и защиты мест, а последователям наставлений обещал благополучие и просветление.
Спектакль-променад пройдет в Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа, где представлены настенные росписи и скульптуры из регионов Средней Азии и оазисов Восточного Туркестана (Синьцзяна), а также фресковая живопись тангутского и тибетского происхождения.
Премьера спектакля-променада, вдохновленного экспозицией залов Востока Эрмитажа, состоится 15 сентября, а последующие показы будут проходить в исторических залах Зимнего дворца по средам и четвергам до конца декабря. В «Сутре золотого света» примут участие будущие актеры, режиссеры, художники и театроведы из Бурятии, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Татарстана, Хабаровского края и Китая. Курируют проект педагоги Яна Тумина, Наталья Никуленко, Александр Балсанов и Дарья Кожевникова, а в художественно-постановочной части помогают неоднократный номинант и лауреат «Золотой маски» Кира Камалидинова и художник и режиссер Амир Ерманов.
За последние годы музейно-театральная лаборатория Эрмитажа выпустила два спектакля — «Флору» в постановке австрийского режиссёра Жаклин Корнмюллер и «Чудесный источник», подготовленный режиссерской мастерской Геннадия Тростянецкого и драматургической мастерской Натальи Скороход.
«Музей — храм муз, и все музы у нас в музее объединяются. Это — эрмитажная традиция. Мы сочетаем самые разные искусства: театр, музыку, современнейшие инсталляции и перформансы, виртуальную реальность», — рассказывает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Следить за анонсами и новостями проекта можно на сайте.
12+
Комментарии (0)