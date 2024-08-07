Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, этот экспериментальный променад, созданный в рамках музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник», ставят студенты курса Яны Туминой — актрисы, режиссёра и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Название «Сутра золотого света» отсылает к буддийскому тексту, популярному в Индии, Китае и Японии. Он часто использовался для освящения и защиты мест, а последователям наставлений обещал благополучие и просветление.

Спектакль-променад пройдет в Запасной галерее Отдела Востока Эрмитажа, где представлены настенные росписи и скульптуры из регионов Средней Азии и оазисов Восточного Туркестана (Синьцзяна), а также фресковая живопись тангутского и тибетского происхождения.