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Театр

Большие премьеры, постановки китайских и испанских трупп, выставка-посвящение Мейерхольду и балет «Литургия»: опубликована программа «Дягилев. P.S.»-2024

Рассказываем о программе пятнадцатого сезона фестиваля.

Отель
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Отель

Как рассказали «Собака.ru» организаторы «Дягилев. P.S.», фестиваль стартует 6 ноября с театрального события — премьеры китайской труппы «Студия Ли Син» «Отель» в постановке хореографов Ли Син и Ли Чжао. Сюжет соединит судьбы семи персонажей в пространстве гостиницы, мир которой создал художник Ехэй Танэда, приложивший руку к визуальному решению нескольких фильмов Тарантино — «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка». Спектакль пройдёт на площадке Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Репетиция "В темных образах"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Репетиция "В темных образах"

8 ноября на сцене Большого зала Петербургской академической филармонии дадут старт музыкальной программе фестиваля — ее откроет музыкальный вечер-посвящение 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. В программе предусмотрено два отделения: на фортепианном исполнят сонаты Людвига ван Бетховена, Ференца Листа, произведения Франца Шуберта и Сергея Прокофьева, а на вокально-симфоническом — арии из опер, поставленных режиссёром в Императорском Мариинском театре. Арии из опер «Тристан и Изольда» Вагнера, «Орфей и Эвридика» Глюка и «Соловей» Стравинского исполнят Альбина Шагимуратова и солисты Мариинского и Большого театров. Ария из «Пиковой дамы» Чайковского в исполнении Ивана Гынгазова и авангардное сочинение Шостаковича «Клоп» завершат концертный вечер.

Репетиция "В темных образах"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Репетиция "В темных образах"

Традиционно в рамках фестиваля пройдёт паблик-ток с руководителями музыкальных театров, продюсерами, балетными критиками, хореографами и композиторами. 13 ноября на площадке Гранд-отеля «Мойка 22» обсудят особенности музыки для хореографов, а также с какими трудностями приходится сталкиваться при воплощении задумки. В рамках дискуссии обсудят и премьеры уходящего сезона.

Малчик-с-пальчик
uralopera.ru

Малчик-с-пальчик

Синяя борода
uralopera.ru

Синяя борода

Еще одной премьерой станет постановка Урал Балета «Сказки Перро», которая пройдет 15 ноября на сцене БДТ имени Товстоногова. Над сценарием работали руководитель Урал Балета Максим Петров и теоретик балета Богдан Королек. Над пластикой вместе с Петровым работали Александр Меркушев и Константин Хлебников. В спектакле звучит музыка трех современных композиторов: лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой, Алексея Боловленкова и Дмитрия Мазурова. «Сказки Перро» представят перефраз на четыре работы французского сказочника: «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик». Художник-постановщик балета Юлиана Лайкова, свет — Константина Бинкина.

«Вечер современной хореографии» 18 ноября на сцене Александринского театра продолжит смотр работ современных российских постановщиков. Зрители увидят фрагменты постановок Максима Севагина, Ксении Тернавской, Юрия Посохова и Константина Семенова. Также в рамках вечера покажут миниатюры из громких премьер уходящего сезона, а также эксклюзивные хореографические опусы. Завершит вечер синопсис одной из больших премьер будущего театрального года.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля

Чествование 150-летия Всеволода Мейерхольда стало лейтмотивом фестиваля этого года. Выставка «Казус Мейерхольда», которая пройдёт с 20 ноября 2024 по 13 апреля 2025 года в Музее театрального и музыкального искусства, раскроет творческую и биографическую связь режиссера с Петербургом, представит исторические мозаики, которые предназначались для театра Мейерхольда. Отправной точкой при выработке концепции стали собственные слова режиссера: «Жить и умереть в Петербурге! Какое счастье!».

theatremuseum.ru

В международную программу «Дягилев P. S.» помимо труппы из Китая вошли и испанцы — танцевальная компания Рафаэллы Караско представит российскую премьеру «Ночь. Архитектура бессонницы» 21 ноября в «Балтийском доме». За постановку оригинального номера отвечала худрук труппы, а над драматургией работал поэт Альваро Тато. В спектакле соединятся традиционный фламенко с современным танцем.

Ещё одной премьерой и ключевым событием фестиваля станет балет «Литургия», сочиненный композитором Сергеем Ахуновым. Хореографию дивы контемпорари Ольги Цветковой исполнят артисты Танцевальной компании «Каннон Данс» под аккомпанемент московского оркестра OpensoundOrchestra и вокального ансамбля Intrada. Балет восходит к неосуществлённой постановке Леонида Мясина в рамках антрепризы Дягилева. Спектакль известен преимущественно эскизами костюмов работы Натальи Гончаровой. Увидеть постановку можно 25 ноября на сцене Александринского театра.

Алексей Гориболь

Алексей Гориболь

Фестивальная программа завершится «Вокальным театром Валерия Гаврилина» — в 2024 году композитору исполнится 85 лет. К памятной дате на сцене Академической капеллы 12 декабря прозвучат вокальные циклы «Русская тетрадь» в исполнении солистки Михайловского театра Олеси Петровой и «Вечерок» в исполнении солисток МАМТ (Московский академический музыкальный театр) Натальи Петрожицкой и Олеси Петровой. Композиции фортепианного цикла «Настроения» будут исполнены идейным вдохновителем события и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алексеем Гориболем и пианистом Павлом Коноваловым.

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»-2024 пройдет с 6 ноября по 12 декабря. Подробности можно найти по ссылке.

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