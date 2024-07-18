Фестивальная программа завершится «Вокальным театром Валерия Гаврилина» — в 2024 году композитору исполнится 85 лет. К памятной дате на сцене Академической капеллы 12 декабря прозвучат вокальные циклы «Русская тетрадь» в исполнении солистки Михайловского театра Олеси Петровой и «Вечерок» в исполнении солисток МАМТ (Московский академический музыкальный театр) Натальи Петрожицкой и Олеси Петровой. Композиции фортепианного цикла «Настроения» будут исполнены идейным вдохновителем события и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алексеем Гориболем и пианистом Павлом Коноваловым.

Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»-2024 пройдет с 6 ноября по 12 декабря. Подробности можно найти по ссылке.

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