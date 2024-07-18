Рассказываем о программе пятнадцатого сезона фестиваля.
Отель
Как рассказали «Собака.ru» организаторы «Дягилев. P.S.», фестиваль стартует 6 ноября с театрального события — премьеры китайской труппы «Студия Ли Син» «Отель» в постановке хореографов Ли Син и Ли Чжао. Сюжет соединит судьбы семи персонажей в пространстве гостиницы, мир которой создал художник Ехэй Танэда, приложивший руку к визуальному решению нескольких фильмов Тарантино — «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка». Спектакль пройдёт на площадке Театра-фестиваля «Балтийский дом».
Репетиция "В темных образах"
8 ноября на сцене Большого зала Петербургской академической филармонии дадут старт музыкальной программе фестиваля — ее откроет музыкальный вечер-посвящение 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. В программе предусмотрено два отделения: на фортепианном исполнят сонаты Людвига ван Бетховена, Ференца Листа, произведения Франца Шуберта и Сергея Прокофьева, а на вокально-симфоническом — арии из опер, поставленных режиссёром в Императорском Мариинском театре. Арии из опер «Тристан и Изольда» Вагнера, «Орфей и Эвридика» Глюка и «Соловей» Стравинского исполнят Альбина Шагимуратова и солисты Мариинского и Большого театров. Ария из «Пиковой дамы» Чайковского в исполнении Ивана Гынгазова и авангардное сочинение Шостаковича «Клоп» завершат концертный вечер.
Репетиция "В темных образах"
Традиционно в рамках фестиваля пройдёт паблик-ток с руководителями музыкальных театров, продюсерами, балетными критиками, хореографами и композиторами. 13 ноября на площадке Гранд-отеля «Мойка 22» обсудят особенности музыки для хореографов, а также с какими трудностями приходится сталкиваться при воплощении задумки. В рамках дискуссии обсудят и премьеры уходящего сезона.
Еще одной премьерой станет постановка Урал Балета «Сказки Перро», которая пройдет 15 ноября на сцене БДТ имени Товстоногова. Над сценарием работали руководитель Урал Балета Максим Петров и теоретик балета Богдан Королек. Над пластикой вместе с Петровым работали Александр Меркушев и Константин Хлебников. В спектакле звучит музыка трех современных композиторов: лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасьи Хрущевой, Алексея Боловленкова и Дмитрия Мазурова. «Сказки Перро» представят перефраз на четыре работы французского сказочника: «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик». Художник-постановщик балета Юлиана Лайкова, свет — Константина Бинкина.
«Вечер современной хореографии» 18 ноября на сцене Александринского театра продолжит смотр работ современных российских постановщиков. Зрители увидят фрагменты постановок Максима Севагина, Ксении Тернавской, Юрия Посохова и Константина Семенова. Также в рамках вечера покажут миниатюры из громких премьер уходящего сезона, а также эксклюзивные хореографические опусы. Завершит вечер синопсис одной из больших премьер будущего театрального года.
Чествование 150-летия Всеволода Мейерхольда стало лейтмотивом фестиваля этого года. Выставка «Казус Мейерхольда», которая пройдёт с 20 ноября 2024 по 13 апреля 2025 года в Музее театрального и музыкального искусства, раскроет творческую и биографическую связь режиссера с Петербургом, представит исторические мозаики, которые предназначались для театра Мейерхольда. Отправной точкой при выработке концепции стали собственные слова режиссера: «Жить и умереть в Петербурге! Какое счастье!».
В международную программу «Дягилев P. S.» помимо труппы из Китая вошли и испанцы — танцевальная компания Рафаэллы Караско представит российскую премьеру «Ночь. Архитектура бессонницы» 21 ноября в «Балтийском доме». За постановку оригинального номера отвечала худрук труппы, а над драматургией работал поэт Альваро Тато. В спектакле соединятся традиционный фламенко с современным танцем.
Ещё одной премьерой и ключевым событием фестиваля станет балет «Литургия», сочиненный композитором Сергеем Ахуновым. Хореографию дивы контемпорари Ольги Цветковой исполнят артисты Танцевальной компании «Каннон Данс» под аккомпанемент московского оркестра OpensoundOrchestra и вокального ансамбля Intrada. Балет восходит к неосуществлённой постановке Леонида Мясина в рамках антрепризы Дягилева. Спектакль известен преимущественно эскизами костюмов работы Натальи Гончаровой. Увидеть постановку можно 25 ноября на сцене Александринского театра.
Алексей Гориболь
Фестивальная программа завершится «Вокальным театром Валерия Гаврилина» — в 2024 году композитору исполнится 85 лет. К памятной дате на сцене Академической капеллы 12 декабря прозвучат вокальные циклы «Русская тетрадь» в исполнении солистки Михайловского театра Олеси Петровой и «Вечерок» в исполнении солисток МАМТ (Московский академический музыкальный театр) Натальи Петрожицкой и Олеси Петровой. Композиции фортепианного цикла «Настроения» будут исполнены идейным вдохновителем события и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алексеем Гориболем и пианистом Павлом Коноваловым.
Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.»-2024 пройдет с 6 ноября по 12 декабря. Подробности можно найти по ссылке.
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