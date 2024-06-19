Спектакль «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина и «Плохого театра» покажут в «Летнем театре» Новой Голландии

Весь сезон во дворе «Бутылки» будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. 21 июня на сцене, вдохновленной театрами-кабаре середины XX века, встречаем постановку сооснователя «Плохого театра» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» (в название вынесена популярная дворовая игра 1990-х).

В документальном спектакле-рейве по воспоминаниям пяти одноклассников из провинциального города на сцену выйдут Сержук Андреев, Никита Виноградов, Богдан Гудыменко, лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Плотников и Александр Худяков. Присоединиться к актерам на сцене под рок- и поп-хиты могут и зрители!