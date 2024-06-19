18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Спектакль «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина и «Плохого театра» покажут в «Летнем театре» Новой Голландии

Постановка о 90-х, взрослении и дружбе на фоне турбулентного времени основана на документальном тексте. Она вошла в шорт-лист «Золотой маски» 2021 года и стала лауреатом премии «Золотой софит».

Дмитрий Крестьянкин
Фото: Даниил Ярощук

Дмитрий Крестьянкин

Весь сезон во дворе «Бутылки» будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. 21 июня на сцене, вдохновленной театрами-кабаре середины XX века, встречаем постановку сооснователя «Плохого театра» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» (в название вынесена популярная дворовая игра 1990-х).

В документальном спектакле-рейве по воспоминаниям пяти одноклассников из провинциального города на сцену выйдут Сержук Андреев, Никита Виноградов, Богдан Гудыменко, лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Плотников и Александр Худяков. Присоединиться к актерам на сцене под рок- и поп-хиты могут и зрители! 

Константин Плотников
Фото: Валентин Блох

Константин Плотников

Дмитрий Крестьянкин

Сооснователь «Плохого театра», режиссер:

Однажды семилетний мальчик-зритель на «Квадрате» расплакался в конце, потому что вышли подростки, а не он. Его папа подошел после спектакля и спросил, может ли сын выйти на сцену в будущих спектаклях. Мы сказали — без проблем. Наши продюсеры Настя Задорожная и Ирина Моисеева подобрали специально для него совсем маленьких ребят, чтобы было комфортно. Мальчик вышел и исполнил мечту. И этот спектакль был для него.

newhollandsp / Новая Голландия

«Летний театр» — поп-ап проект Новой Голландии. Весь сезон во дворе «Бутылки» будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. Подробнее о программе «Летнего театра» мы писали здесь.

newhollandsp / Новая Голландия

Спектакль Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» пройдет 21 июня на сцене «Летнего театра» Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: