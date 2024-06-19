Спектакль «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина и «Плохого театра» покажут в «Летнем театре» Новой Голландии

Постановка о 90-х, взрослении и дружбе на фоне турбулентного времени основана на документальном тексте. Она вошла в шорт-лист «Золотой маски» 2021 года и стала лауреатом премии «Золотой софит».
Дмитрий Крестьянкин
Весь сезон во дворе «Бутылки» будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. 21 июня на сцене, вдохновленной театрами-кабаре середины XX века, встречаем постановку сооснователя «Плохого театра» и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» (в название вынесена популярная дворовая игра 1990-х).
В документальном спектакле-рейве по воспоминаниям пяти одноклассников из провинциального города на сцену выйдут Сержук Андреев, Никита Виноградов, Богдан Гудыменко, лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Плотников и Александр Худяков. Присоединиться к актерам на сцене под рок- и поп-хиты могут и зрители!
Константин Плотников
Сооснователь «Плохого театра», режиссер:
Однажды семилетний мальчик-зритель на «Квадрате» расплакался в конце, потому что вышли подростки, а не он. Его папа подошел после спектакля и спросил, может ли сын выйти на сцену в будущих спектаклях. Мы сказали — без проблем. Наши продюсеры Настя Задорожная и Ирина Моисеева подобрали специально для него совсем маленьких ребят, чтобы было комфортно. Мальчик вышел и исполнил мечту. И этот спектакль был для него.
«Летний театр» — поп-ап проект Новой Голландии. Весь сезон во дворе «Бутылки» будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. Подробнее о программе «Летнего театра» мы писали здесь.
Спектакль Дмитрия Крестьянкина «Квадрат» пройдет 21 июня на сцене «Летнего театра» Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2.
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