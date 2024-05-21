Театр «ВелесО»

О фестивале «Каменный стол»:

Мы ставим перед собой цель найти лучшие точки времени даже в конфликтных позициях и увидеть альтернативный путь развития человечества сегодня. Мы дерзаем достичь цели, не дававшейся никому прежде — научиться договариваться. Наше намерение — практиковать этот опыт не один раз, а развивать его в будущем. Мы созываем единомышленников собраться за Каменным столом для целостного осмысления нажитого на сегодняшний день опыта во имя возможности увидеть новый горизонт для нас и наших потомков.

Мы приглашаем всех, кто хочет поделиться своими мыслями, знаниями и умениями для полноценного осмысления Здесь и Сейчас. Людей, которые видят свое развитие в познании и хотят найти решения для будущего мира в дискуссии и содействии с другими творцами и профессионалами. Тех, кто едет не за развлечением и потреблением, а за опытом общения и культурного созидания. Параллельно со взрослыми изучать и проецировать Картину мира будут и дети. Это даст нам возможность посмотреть на сегодняшний день глазами нескольких поколений.