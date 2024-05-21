Создано оно будет на основе ощущений, сновидений, мнений, слов и смыслов, собранных за дни проведения фестиваля. В нем не будет границ между организаторами и участниками: это будет так называемый hand made фестиваль, сделанный своими руками, лишенный любых границ между организаторами и участниками.
Евгений Ткачук
Фестиваль-лаборатория «Каменный стол», который организует первый в России конный драмтеатр «ВелесО» актера Евгения Ткачука, пройдет в декорациях природы — в поселке Севастьяново Приозерского района Ленинградкой области. В театре уверены: жизнь на берегу озера, в отдалении от зудящей суеты города и неиссякаемого информационного потока, поможет привести сознание в порядок и добиться максимально возможной чистоты для диалога за каменным столом.
Первые три дня участники фестиваля проведут в диалоге друг с другом, чтобы на четвертый и финальный день создать единое творческое высказывание. В этом им способствуют лаборатории ощущений, сновидений, мнений, слов и смыслов. «Вместе мы создадим и воплотим в жизнь художественно-перформативное высказывание, которое будет актуальным именно в этот момент. У нас не будет привычного расписания. Все процессы пройдут согласно нашим намерениям и в соответствии с природными подсказками», — отмечают организаторы.
О фестивале «Каменный стол»:
Мы ставим перед собой цель найти лучшие точки времени даже в конфликтных позициях и увидеть альтернативный путь развития человечества сегодня. Мы дерзаем достичь цели, не дававшейся никому прежде — научиться договариваться. Наше намерение — практиковать этот опыт не один раз, а развивать его в будущем. Мы созываем единомышленников собраться за Каменным столом для целостного осмысления нажитого на сегодняшний день опыта во имя возможности увидеть новый горизонт для нас и наших потомков.
Мы приглашаем всех, кто хочет поделиться своими мыслями, знаниями и умениями для полноценного осмысления Здесь и Сейчас. Людей, которые видят свое развитие в познании и хотят найти решения для будущего мира в дискуссии и содействии с другими творцами и профессионалами. Тех, кто едет не за развлечением и потреблением, а за опытом общения и культурного созидания. Параллельно со взрослыми изучать и проецировать Картину мира будут и дети. Это даст нам возможность посмотреть на сегодняшний день глазами нескольких поколений.
Жена Евгения, актриса и продюсер Марта Ткачук — в команде театра «ВелесО»
Фестиваль-лаборатория «Каменный стол» пройдет со 2 по 5 августа. Сейчас «ВелесО» открыли краудфандинговый сбор на его организацию: средства нужны на подготовку площадки, строительство и монтаж объектов, аренду генератора, проживание для гостей и волонтеров, организацию санитарных зон, сцены и трансляции, а также охрану мероприятия. Помочь проекту, а также узнать о нем подробнее, можно по ссылке.
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