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Театр

В Театральном музее покажут спектакль «Сказки Мельпомены» по рассказам Чехова — одну из последних работ режиссера БДТ Александра Никанорова

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Это моноспектакль актера Александра Лушина, который ведет разговор о том, что такое театр, о радостях, которые он дарит, о том, почему сцене посвящают жизнь — и в чем суть актерской профессии.

Театральный музей

Александр Лушин

В основе спектакля «Сказки Мельпомены» — четыре рассказа Чехова из сборника «Сказки Мельпомены»: «Месть», «Калхас», «Юбилей» и «Актерская гибель». Как отмечают в музее, вместе с Александром Лушиным зритель пройдет «интереснейший процесс погружения в классический текст, чтобы услышать и почувствовать живое чеховское слово, заново открыть для себя его вневременное звучание».

БДТ

Александр Никаноров

Режиссер Александр Никаноров учился в мастерской Анатолия Праудина по направлениям «режиссура драмы» и «актерское мастерство». По окончании курса продолжил образование в магистратуре под управлением Андрея Могучего и Валерия Фокина и в 2014 году пришел служить в БДТ имени Товстоногова. Благодаря его деятельности зрители видели спектакли «Алиса», «Пьяные», «Эрендира», «Война и мир Толстого», «Привидения», «Игрок», «Жизнь впереди», «Ночной писатель», «В поисках утраченного времени», «Три сестры», «Лето одного года» именно такими, какими их создали режиссеры.

В конце сентября Александр Никаноров выехал из дома на велосипеде и не вернулся. К его поискам подключился отряд «Лиза Алерт», однако волонтеры нашли его мертвым. «Сказки Мельпомены» — одна из последних работ режиссера. Увидеть спектакль можно 5 ноября.

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