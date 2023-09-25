В БДТ подтвердили смерть режиссера Александра Никанорова

БДТ имени Товстоногова

О Александре Никанорове:

В театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго. Эти его качества были знакомы еще однокурсникам в Театральной академии, где Сашу выбрали старостой курса в мастерской Анатолия Праудина.

По окончании курса Саша продолжил образование в магистратуре под управлением Андрея Могучего и Валерия Фокина и в 2014 году пришел служить в БДТ.

Здесь Саша смог проявить все свои лучшие качества в исключительно важной для театрального процесса работе дежурного режиссера. Он профессионально управлял репетиционным процессом так, чтобы замысел режиссера сохранялся от спектакля к спектаклю. Благодаря его деятельности зрители видели спектакли «Алиса», «Пьяные», «Эрендира», «Война и мир Толстого», «Привидения», «Игрок», «Жизнь впереди», «Ночной писатель», «В поисках утраченного времени», «Три сестры», «Лето одного года» именно такими, как их создали режиссеры.

Он выступал режиссером разных мероприятий театра, таких как сбор труппы или пресс-конференция Яна Фабра, и с не меньшей ответственностью подходил к участию во внутренней жизни БДТ — каждый год был нашим неизменным Дедом Морозом.

Александр работал над собственными постановками («Гроза» в Камерном театре Малыщицкого, «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ»), над перформативными проектами «Маршрут «Старухи»» и Taste X, снимался в кино и сериалах.