В Петербурге пропал режиссер БДТ Александр Никаноров

О местонахождении 40-летнего режиссера неизвестно с 21 сентября. Свой телефон он оставил дома. Его поисками занимаются друзья, коллеги и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Выехал из дома на синем велосипеде. Носит очки. Кудрявые волосы. Детали одежды не известны. Телефон оставил дома, звонить бесполезно», — сообщают друзья режиссера.

Как рассказали в группе «Современный театр» в соцсети ВКонтакте, после того, как Никаноров перестал подходить к телефону, близкие забеспокоились и решили его проведать. Однако в квартире его не оказалось.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза, носит очки. С собой может быть велосипед. Если вам известно что-то о местонахождении Никанорова, сообщите об этом по телефонам 8(952)234-86-88 или 8(921)762-98-52.

Александр Никаноров в 2013 году закончил СПбГАТИ, учился в мастерской Анатолия Праудина по направлениям «режиссура драмы» и «актерское мастерство». Также окончил магистратуру на Новой сцене Александринского театра. С 2014 года работает в БДТ. Среди постановок Никанорова были спектакли, как «Гроза», «Затмение» и «Люблю».